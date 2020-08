Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Visszatérhet a nyolcvanas évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter – egy új technológiai fejlesztés mintha ezt...","id":"202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a9b3de-e508-4ea7-954c-c7c1ff85c3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe0cb7-bbbf-408d-8d45-038aad74db17","keywords":null,"link":"/360/202032_okosvakablak_szoba_kilatassal","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:30","title":"Visszatérhet a '80-as évek kedvelt panellakáskelléke, a tájképposzter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánnak legfeljebb a látszat miatt kell aggódnia az időközi országgyűlési választáson.","shortLead":"Orbánnak legfeljebb a látszat miatt kell aggódnia az időközi országgyűlési választáson.","id":"20200808_Ha_az_ellenzek_nyer_az_idokozin_matematikailag_oda_Orban_ketharmada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c551c33f-07ba-432d-ae85-202e5c2ac81c","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ha_az_ellenzek_nyer_az_idokozin_matematikailag_oda_Orban_ketharmada","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:23","title":"Ha az ellenzék nyer az időközin, matematikailag oda Orbán kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]