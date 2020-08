Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1783d177-4eb1-487d-977e-b05102083007","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Biztos, ami biztos, kormánykedvenc üzletemberek érdekeltségeit is kisegítették két, elvileg a koronavírus-járvány hatásait enyhíteni hivatott állami pályázaton. Az oligarchák sikeresen használták ki a gumiszabályokat. ","shortLead":"Biztos, ami biztos, kormánykedvenc üzletemberek érdekeltségeit is kisegítették két, elvileg a koronavírus-járvány...","id":"202032__megsegitett_gazdagok__virusvalsagellenszer__csokosok__vedelmi_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1783d177-4eb1-487d-977e-b05102083007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebc68a-02b9-4f31-b9d0-89aa51b761fd","keywords":null,"link":"/360/202032__megsegitett_gazdagok__virusvalsagellenszer__csokosok__vedelmi_penz","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:00","title":"A gazdaság megsegítésére szánták, milliárdok vándorolnak a NER csókosaihoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces videóival bődületes pénzt keres a szolgáltatáson.","shortLead":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces...","id":"20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937949e-1213-4aba-8cfe-bf9885db537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:03","title":"Évi 1,5 milliárd forintot keres a TikTok második legnépszerűbb videósa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és egy kard is van.","shortLead":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és...","id":"20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78304c36-5f72-48f8-bbff-e04041c59260","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:21","title":"Amatőr kincskereső bukkant \"országos jelentőségű\" tárgyakra Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"","category":"itthon","description":"Vasárnapra virradóra nem halt meg koronavírusos beteg.","shortLead":"Vasárnapra virradóra nem halt meg koronavírusos beteg.","id":"20200809_43_uj_koronavirus_fertozottet_talaltak_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6016ac-0fda-41ef-a571-31336bbfd811","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_43_uj_koronavirus_fertozottet_talaltak_itthon","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:29","title":"43 új koronavírus-fertőzöttet találtak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12a2655-acb1-472d-9088-7e2608f76b90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz ember gyűlt össze Minszk belvárosában, miután a hivatalos exit poll szerint Alekszandr Lukasenko nyerte meg nagy fölénnyel a vasárnapi elnökválasztást. A rendőrök megkezdték a letartóztatásokat, az ellenzék jelöltje nem hiszi el a hivatalos adatokat. Megjöttek az első videók is a tüntetésekről, a demonstrációk más városokra is átterjedtek.","shortLead":"Több száz ember gyűlt össze Minszk belvárosában, miután a hivatalos exit poll szerint Alekszandr Lukasenko nyerte meg...","id":"20200809_Minszk__osszecsaptak_a_rendorok_es_a_valasztasi_eredmeny_ellen_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e12a2655-acb1-472d-9088-7e2608f76b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d57fff6-1506-44ff-8b85-196a46eb797c","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Minszk__osszecsaptak_a_rendorok_es_a_valasztasi_eredmeny_ellen_tuntetok","timestamp":"2020. augusztus. 09. 22:08","title":"Minszk – összecsaptak a rendőrök és a választási eredmény ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű munkavállalóinak.","shortLead":"India legnagyobb ételházhozszállító cége 10 napos menstruációs szabadságot biztosít női és a transznemű...","id":"20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19e9818a-5b8c-48bc-b457-97aeb217a605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a8d3f0-d8ee-4c52-b319-1dc5cee02b22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Joval_elorebb_jar_a_nok_jogainak_teren_egy_indiai_ceg_mint_a_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:19","title":"Előrébb jár a nők jogainak terén egy indiai cég, mint sok hazai vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN-nek nyilatkozó miniszteri források szerint a libanoni kormány még hétfőn benyújtja lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","shortLead":"A CNN-nek nyilatkozó miniszteri források szerint a libanoni kormány még hétfőn benyújtja lemondását a múlt heti...","id":"20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1becc4-ab3a-4d23-b004-7779ef53fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:59","title":"A hatalmas robbanás miatt lemondani készül a libanoni kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e197954-db41-4fc7-9641-5800a66bcbb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal az Alekszandr Lukasenko állítólagos győzelmét megerősítő exit poll eredmények közzététele után a hivatalos adatok igazságában kételkedő ellenzékiek gyülekezni kezdtek Minszk főterén. A rendőrök megkezdték a tüntetők őrizetbe vételét.","shortLead":"Nem sokkal az Alekszandr Lukasenko állítólagos győzelmét megerősítő exit poll eredmények közzététele után a hivatalos...","id":"20200809_Mar_viszik_el_a_rendorok_az_ellenzekieket_Minszkben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e197954-db41-4fc7-9641-5800a66bcbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299b8204-20f6-4a2b-94fc-2cb103cee118","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Mar_viszik_el_a_rendorok_az_ellenzekieket_Minszkben","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:45","title":"Már viszik el a rendőrök az ellenzékieket Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]