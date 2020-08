A McDonald’s beperli korábbi vezérigazgatóját, Steve Easterbrookot, akit tavaly ősszel rúgtak ki. Egy vizsgálat szerint ugyanis egyértelmű bizonyítékot találtak arra, hogy hazudott és csalást követett el – írta a New York Times.

Easterbrooktól 8 hónapja váltak meg, mivel szexuális tartalmú üzeneteket küldött egy beosztottjának. A vezérigazgató bocsánatot kért, de több tíz millió dolláros kompenzációval sétált el. Bevallása szerint megegyezése alapuló volt a kapcsolat, fizikai kontaktus nem történt közte és egyetlen alkalmazott között sem.

Múlt hónapban azonban egy névtelen bejelentés érkezett, amely szerint a vezérigazgató egy másik alkalmazottal folytatott szexuális viszonyt, míg a cégnél dolgozott. Emiatt indít pert ellene a McDonald’s csalás és hazugság miatt. A nyomozás - és Easterbrook céges levelezése - rávilágított arra is, hogy három McDonald's alkalmazottal is szexuális kapcsolatban volt egy évvel azelőtt, hogy kirúgták.

A per a The New York Times szerint azért is jelentős, mert rendkívül ritka, hogy egy vállalat nyíltan szembeszáll korábbi, sikeres vezetőjével, a leggyakrabban a „zárjuk le és felejtsük el” hozzáállás jellemzi az eseteket.

Egyébként szó sincs róla, hogy egyedüli eset lett volna ez az étteremláncnál: idén májusban a szakszervezeti szövetség állította azt, hogy a McDonald’s-nál több száz nemi erőszak és szexuális zaklatási ügy történt.