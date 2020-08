Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","shortLead":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","id":"20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da7e71-ccf6-44c0-aa4a-de5a6555c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 06:41","title":"Nem meglepő, hogy egy 1,2 milliárd forintos hiperautónak ilyen a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóinak írt egy nyilatkozatot. ","shortLead":"Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóinak írt egy nyilatkozatot. ","id":"20200820_Feherorosz_kulugyminiszter_szuksegesek_a_valtozasok_de_nem_egy_forradalom_aran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952cd282-8f21-4735-91f1-2ebd97691cde","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Feherorosz_kulugyminiszter_szuksegesek_a_valtozasok_de_nem_egy_forradalom_aran","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:28","title":"Fehérorosz külügyminiszter: szükségesek a változások, de nem forradalom árán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173227ef-3950-4574-a261-49d8d1cff48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több rákos megbetegedés hátterében is a humán papillóma vírus állhat.","shortLead":"Több rákos megbetegedés hátterében is a humán papillóma vírus állhat.","id":"20200819_Ingyenes_HPVoltast_szeretne_a_hetedikes_fiuknak_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=173227ef-3950-4574-a261-49d8d1cff48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1ce3fb-7442-4e89-9fbc-ea679d33de45","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Ingyenes_HPVoltast_szeretne_a_hetedikes_fiuknak_az_MTA","timestamp":"2020. augusztus. 19. 20:21","title":"Ingyenes HPV-oltást szeretne a hetedikes fiúknak az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját törölték.

","shortLead":"A QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját törölték.

","id":"20200820_A_Facebook_nekiment_egy_osszeeskuveselmeleteket_nepszerusito_csoportnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55fb0e5-214a-4c52-abee-54d399bba597","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_A_Facebook_nekiment_egy_osszeeskuveselmeleteket_nepszerusito_csoportnak","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:18","title":"A Facebook nekiment az összeesküvés-elméleteket népszerűsítő QAnon csoportnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április vége óta nem volt ilyen magas a regisztrált koronavírus-fertőzések napi száma Németországban a csütörtökön közölt hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Április vége óta nem volt ilyen magas a regisztrált koronavírus-fertőzések napi száma Németországban a csütörtökön...","id":"20200820_Tobb_tesztet_vegeztek_egybol_negyhavi_rekordra_emelkedett_az_uj_megbetegedesek_szama_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810a2dff-e655-411c-90f0-d31d53ca2f51","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Tobb_tesztet_vegeztek_egybol_negyhavi_rekordra_emelkedett_az_uj_megbetegedesek_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:48","title":"Több tesztet végeztek, egyből négyhavi rekordra emelkedett az új megbetegedések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztérium csütörtökön Horvátország két tengerparti megyéjére.","shortLead":"A koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztérium...","id":"20200820_Horvatorszagban_masodik_napja_rekordmerteku_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5c615f-402d-4257-a8bc-eba033cc8e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Horvatorszagban_masodik_napja_rekordmerteku_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:20","title":"Horvátországban rekordmértékű az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","shortLead":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","id":"20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4be62fe-253f-4d9e-9d0d-03b7d68d755e","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:45","title":"Több mint harmincezren fertőződtek már meg Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9933a9e-4750-449d-ad5f-155af7fd6602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg a világ második legértékesebb technológiai márkája a Microsofté, és ezzel jó pár, korábban „verhetetlennek” vélt céget előzött meg. ","shortLead":"Jelenleg a világ második legértékesebb technológiai márkája a Microsofté, és ezzel jó pár, korábban „verhetetlennek”...","id":"20200820_brandz_lista_a_legertekesebb_technologiai_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9933a9e-4750-449d-ad5f-155af7fd6602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0273412-aa2f-4533-9044-6d4049f7a6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_brandz_lista_a_legertekesebb_technologiai_cegek","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:03","title":"Jobban csengő márka a Microsoft, mint a Google vagy a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]