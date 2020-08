Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan újítással jelentkezett, amellyel nem fordulhat elő ilyesmi.","shortLead":"Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan...","id":"20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569d004d-7cd3-46d4-a428-ca2c413b674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_google_chrome_bongeszo_lapok_rendezese","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:15","title":"Jön a funkció a Chrome-ba, amellyel sokkal jobb lesz az irodai munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik, Alekszej Navalnij szervezetében mutatták ki. Minden egybeesés csak a véletlen műve lenne? ","shortLead":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik...","id":"20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4095559-bea1-46af-bd07-e806a40128fd","keywords":null,"link":"/360/20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:00","title":"Kis dózisban Alzheimer-gyógyszer, most ezzel mérgezhették meg Putyin ellenlábasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz a tüdejük.","shortLead":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz...","id":"20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665ec4f1-5fba-4485-9f9e-04ae5afd4102","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:46","title":"Az egész életét meghatározhatja, hogy milyen levegőt szív egy kisgyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma, de nem halt meg senki.","shortLead":"Ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma, de nem halt meg senki.","id":"20200827_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0578288f-56d7-4afb-89ca-9fd9b4cd461a","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_jarvany_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:17","title":"Újabb 91 új koronavírus-fertőzést regisztráltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","shortLead":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","id":"20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8346ceb-979b-4121-80ef-ccfacdaf069e","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:16","title":"Öt koronavírusos beteg van egy debreceni idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mastercard Magyarországon is elérhetővé teszi Pay by Account nevű számlaalapú fizetési szolgáltatását. Így a vásárlók a kártyás és mobilos fizetéseknél megszokott gyorsasággal, kényelemmel és egyszerűséggel fizethetnek majd, csak éppen bankkártya használata vagy társítása nélkül, közvetlenül bankszámlájukkal. Az ilyen megoldásokra nagy szükség lesz a következő hónapokban Magyarországon: 2021. január 1-től minden online kasszával rendelkező kereskedő köteles elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani ügyfelei számára.","shortLead":"A Mastercard Magyarországon is elérhetővé teszi Pay by Account nevű számlaalapú fizetési szolgáltatását. Így a vásárlók...","id":"20200827_mastercard_pay_by_account_bankszamlas_fizetes_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6bf6701-0a7c-4d9e-a8d1-be42757cffce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5e6b98-5415-49ba-a13e-a91775f72ae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mastercard_pay_by_account_bankszamlas_fizetes_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:03","title":"Új fizetési módot vezet be Magyarországon a Mastercard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e422ec-ac66-4119-b4ed-a29d95a99131","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szokásos januári találkozót, melyen tavaly részt vett Donald Trump és Greta Thunberg is, a koronavírus miatt kell elhalasztani.","shortLead":"A szokásos januári találkozót, melyen tavaly részt vett Donald Trump és Greta Thunberg is, a koronavírus miatt kell...","id":"20200827_Csak_nyaron_lesz_vilaggazdasagi_forum_Davosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51e422ec-ac66-4119-b4ed-a29d95a99131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebaff73-9058-4b70-999f-65f94ed17565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Csak_nyaron_lesz_vilaggazdasagi_forum_Davosban","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:49","title":"Csak nyáron lesz Világgazdasági Fórum Davosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","shortLead":"Milos Zeman eltörte a kezét.\r

","id":"20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8991891b-3294-4a10-83e6-7d3f024dad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de377e6-e6f3-4414-8072-7078aed7e6d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Korhazba_szallitottak_a_cseh_elnokot","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:33","title":"Kórházba szállították a cseh elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]