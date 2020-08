Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptembertől mindenkinél csak az új Facebook-dizájn lesz használható, a régi pedig megszűnik/eltűnik.","shortLead":"Szeptembertől mindenkinél csak az új Facebook-dizájn lesz használható, a régi pedig megszűnik/eltűnik.","id":"20200829_facebook_regi_kinezet_uj_dizajn_felhasznaloi_felulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d047757-cd30-4a18-b3c2-5f85d23069f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_facebook_regi_kinezet_uj_dizajn_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:29","title":"Kezdjen hozzászokni: pár nap múlva önnél is eltűnik a régi Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47dc959-622c-4922-8797-5e067588fdae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:39","title":"Felborult egy autószállító utánfutó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilárdnak tűnik Messi elhatározása, hogy elhagyja az FC Barcelonát.","shortLead":"Szilárdnak tűnik Messi elhatározása, hogy elhagyja az FC Barcelonát.","id":"20200830_Messi_mar_el_sem_ment_a_Barcelona_felkeszules_elotti_tesztelesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b96b6bb-8574-4fe0-998e-a80ec27dcecc","keywords":null,"link":"/sport/20200830_Messi_mar_el_sem_ment_a_Barcelona_felkeszules_elotti_tesztelesere","timestamp":"2020. augusztus. 30. 13:40","title":"Messi már el sem ment a Barcelona felkészülés előtti tesztelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8134bcc8-661c-46d5-ae97-054b8c342378","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ebru Timtik tisztességes bírósági tárgyalásért tüntetett, miután más jogvédőkkel együtt lecsukták. Megemlékezésén rengetegen voltak, mielőtt szétverte azt a rendőrség.","shortLead":"Ebru Timtik tisztességes bírósági tárgyalásért tüntetett, miután más jogvédőkkel együtt lecsukták. Megemlékezésén...","id":"20200828_torokorszag_ehsegsztrajk_ugyved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8134bcc8-661c-46d5-ae97-054b8c342378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f7ee2f-755a-4edd-8100-9635e261af02","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_torokorszag_ehsegsztrajk_ugyved","timestamp":"2020. augusztus. 28. 22:13","title":"238 nap éhségsztrájk után meghalt egy bebörtönzött török jogvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"","category":"itthon","description":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","shortLead":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","id":"20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b33ae5d-f9b3-4df9-bad2-0d1c4597f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:51","title":"Betett a vonatoknak a Pest megyei felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Technológiai exportengedélyhez kötné a kínai TikTok videómegosztó amerikai üzletágának az eladását a pekingi kormány, ami okozhat még bonyodalmakat.","shortLead":"Technológiai exportengedélyhez kötné a kínai TikTok videómegosztó amerikai üzletágának az eladását a pekingi kormány...","id":"20200830_Kina_ravaszul_beleszolna_a_TikTok_amerikai_aganak_az_eladasaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285c5760-7aa1-481e-a191-63811129510a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_Kina_ravaszul_beleszolna_a_TikTok_amerikai_aganak_az_eladasaba","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:49","title":"Kína ravaszul beleszólna a TikTok amerikai ágának az eladásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9556e48e-9c39-4ea8-abc4-ca731f0725e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjjel-nappal kiváló videófelvételeket és fotókat készít a Mio MiVue 795-ös fedélzeti kamera, s ez nem csak akkor hasznos, ha éppen valami baj történik, hanem arra is jó, hogy több emlék maradjon meg az utazások óráiról.","shortLead":"Éjjel-nappal kiváló videófelvételeket és fotókat készít a Mio MiVue 795-ös fedélzeti kamera, s ez nem csak akkor...","id":"20200829_mio_mivue_795_fedelzeti_kamera_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9556e48e-9c39-4ea8-abc4-ca731f0725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff081e8e-f3f9-404c-bbdf-9bfc671e5ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_mio_mivue_795_fedelzeti_kamera_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:03","title":"Ez a fedélzeti kamera éjjel is jól lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b733f2f-ffb6-49a0-a540-23b2c61cfcb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Louise Michel hajó túlzsúfolt, egyelőre nem számíthat segítségre.","shortLead":"A Louise Michel hajó túlzsúfolt, egyelőre nem számíthat segítségre.","id":"20200829_A_Foldkozitengeren_rekedt_Banksy_menekultmento_hajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b733f2f-ffb6-49a0-a540-23b2c61cfcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e6be4e-a0f0-497d-88d0-8ab5f636eb7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_A_Foldkozitengeren_rekedt_Banksy_menekultmento_hajoja","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:58","title":"A Földközi-tengeren rekedt Banksy menekültmentő hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]