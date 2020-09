Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került, szeptember 15-től újabb két cég, a Samsung, valamint a szintén dél-koreai SK Hynix is megvonja a kínai vállalattól az alkatrészeit. ","shortLead":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került...","id":"20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1037381c-d01e-4303-9f48-3a7eea1db72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:33","title":"Újabb pofon a Huaweinek, elveszik tőlük a memóriachipeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","shortLead":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","id":"20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6183e20-e893-4e0c-b284-8da119367b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:49","title":"Gréczy Zsolt egy nap alatt három kormányközeli médium ellen nyert sajtópert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ed3151-dca9-4e44-a935-accef7b44fe6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű hálózatkutató arra figyelmeztet, hogy az emelkedő esetszámok miatt komolyan kell venni a maszkviselést. ","shortLead":"A világhírű hálózatkutató arra figyelmeztet, hogy az emelkedő esetszámok miatt komolyan kell venni a maszkviselést. ","id":"20200908_barabasi_albert_laszlo_koronavirus_jarvany_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ed3151-dca9-4e44-a935-accef7b44fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0de3d85-ff78-4a44-8af1-fa08becc7925","keywords":null,"link":"/elet/20200908_barabasi_albert_laszlo_koronavirus_jarvany_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:49","title":"Barabási Albert-László a járványról: Felégettük azt az egészségi tőkét, amelyért tavasszal megdolgoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint „a koronavírus szövetséget kötött a tudománytalansággal”.","shortLead":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint „a koronavírus szövetséget kötött a tudománytalansággal”.","id":"20200908_boldogkoi_zsolt_koronavirus_alhir_orvosok_virustagadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d85803-9a65-4923-8db3-7faf41d72489","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_boldogkoi_zsolt_koronavirus_alhir_orvosok_virustagadok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 16:10","title":"Üzentek a vírustagadó magyar orvosoknak: \"Szégyen, hogy ennyire nem értik a tudomány lényegét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d740d6-8289-4906-92c7-559875efa2a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újragondolt formában, több mint egymilliárdos befektetésként kezdik el gyártani a Bambit, amelynek csak a márkaneve fog az eredetiével megegyezni, az összetevői egészen mások lesznek.","shortLead":"Újragondolt formában, több mint egymilliárdos befektetésként kezdik el gyártani a Bambit, amelynek csak a márkaneve fog...","id":"20200909_bambi_udito_gyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68d740d6-8289-4906-92c7-559875efa2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d77c93-0ff1-4157-ba9d-f23ae2bbbc3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_bambi_udito_gyartas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:18","title":"Újrakezdik a Bambi gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akciót szervező csoport szerint a kar vezetése küldette le az egyetemi gondnokot, hogy távolítsa el szolidaritásuk jeleit. ","shortLead":"Az akciót szervező csoport szerint a kar vezetése küldette le az egyetemi gondnokot, hogy távolítsa el szolidaritásuk...","id":"20200908_Egy_oran_belul_leszedettek_az_ELTE_AJK_epuleterol_a_Szinmuveszetit_tamogato_szalagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ee377-14b0-4b27-a065-c0538ef64599","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Egy_oran_belul_leszedettek_az_ELTE_AJK_epuleterol_a_Szinmuveszetit_tamogato_szalagokat","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:55","title":"Egy órán belül leszedették az ELTE ÁJK épületéről a színművészetiseket támogató szalagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszerek akár zárt üléseket és magánbeszélgetéseket is rögzíthettek. A berendezéseket már eltávolították.","shortLead":"A műszerek akár zárt üléseket és magánbeszélgetéseket is rögzíthettek. A berendezéseket már eltávolították.","id":"20200908_mikrofon_kamera_kepviselo_testulet_miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08de6cf3-3162-48f9-873c-e9809792c959","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_mikrofon_kamera_kepviselo_testulet_miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:17","title":"Titokban elhelyezett mikrofonokat és kamerát találtak a miskolci városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha marad a teljesítményalapú finanszírozás, de egyre kevesebben akarnak a járványhelyzet miatt fogorvoshoz menni, komoly pénzügyi bajok lehetnek az alapellátásban.","shortLead":"Ha marad a teljesítményalapú finanszírozás, de egyre kevesebben akarnak a járványhelyzet miatt fogorvoshoz menni...","id":"20200909_fogorvos_jarvany_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492079b6-8197-4085-b57f-0b5bd59411d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d86892-093e-4a9d-8f98-9da3931109ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_fogorvos_jarvany_egeszsegugy","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:11","title":"Nagy bajba kerülhetnek a fogorvosok a járvány második hulláma alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]