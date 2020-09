Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","shortLead":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","id":"20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0b77d4-ac93-4ce5-87cd-b9b49a653351","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:08","title":"A tihanyi apátságot és egy plébániát is kirámolt egy szlovén férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27957e7f-1818-4bb3-9318-c6ac0d6d5436","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ITM államtitkára szerint soha nem látott méretű források érkeznek a magyar gazdaságba a vállalkozások fejlesztésére.","shortLead":"Az ITM államtitkára szerint soha nem látott méretű források érkeznek a magyar gazdaságba a vállalkozások fejlesztésére.","id":"20200915_Palyazat_forras_magyar_vallalkozas_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27957e7f-1818-4bb3-9318-c6ac0d6d5436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c60c4d-d752-4803-82c3-a70ef43da6bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_Palyazat_forras_magyar_vallalkozas_fejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:29","title":"„Transformers” pályázatokkal pörgetné fel a magyar vállalkozásokat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egységes keretrendszerbe foglalják az állami koncessziókat, meglepő módon a propagandaminiszter alatt, aki egyes konkrét jogosultságok gazdája is lehet.","shortLead":"Egységes keretrendszerbe foglalják az állami koncessziókat, meglepő módon a propagandaminiszter alatt, aki egyes...","id":"202037__allami_koncessziok__rogan_nyeregben__kozpenzelosztas__koncosztasi_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ddfd93-d22b-4f26-aa9d-42ca9df116ad","keywords":null,"link":"/360/202037__allami_koncessziok__rogan_nyeregben__kozpenzelosztas__koncosztasi_iroda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:00","title":"Első ránézésre nem is látszik, de nagy hatalmat kapott Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját fejlesztésű operációs rendszere fut majd. A szoftver most egy okosóra prototípusán látható.","shortLead":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját...","id":"20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce284a-c627-482b-bbcc-b8f5243b7c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:03","title":"Hogy milyen a Huawei saját operációs rendszere? Videón a HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","shortLead":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","id":"20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55acce4-cd3a-4a91-aca9-2ef70d41c949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"700+ lóerős és 34 éves ez az eladó sorba került Ford RS200","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","shortLead":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","id":"20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325e367b-f4d6-46c1-8cfe-912a01fd67f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:55","title":"Pár napig még marad a nyár, aztán jön a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d221fdf1-ffeb-474b-9acf-9a5f29d738d7","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"Ismét megtudhattuk, hogy minden sajtótermék egyenlő – de vannak egyenlőbbek. És hogy nem tartozik ránk egy halom közpénzből megvalósuló esemény.

","shortLead":"Ismét megtudhattuk, hogy minden sajtótermék egyenlő – de vannak egyenlőbbek. És hogy nem tartozik ránk egy halom...","id":"20200914_Meg_akartuk_irni_a_raktarkoncerteket_de_ezt_a_valaszt_kaptuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d221fdf1-ffeb-474b-9acf-9a5f29d738d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aeb88b-db07-4ad8-be2e-af7bba42596c","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meg_akartuk_irni_a_raktarkoncerteket_de_ezt_a_valaszt_kaptuk","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:34","title":"Tudósítani akartunk a raktárkoncertekről, de ezt a választ kaptuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","shortLead":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","id":"20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e866a2e-a623-4d41-91ae-f919ee308b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:31","title":"Foszfint találtak a Vénusz légkörében, ez az élet jelenlétére is utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]