Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak érdekében, hogy a közoktatásban és az egészségügyben dolgozókat is ingyen szűrjék, a kormányhoz fordul Karácsony Gergely.","shortLead":"Annak érdekében, hogy a közoktatásban és az egészségügyben dolgozókat is ingyen szűrjék, a kormányhoz fordul Karácsony...","id":"20200914_fovarosi_kozgyules_koronavirus_jarvany_szures_idosotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88abdf8f-9755-4379-995e-3d9b5d927dff","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_fovarosi_kozgyules_koronavirus_jarvany_szures_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 21:47","title":"Ingyenesen fogják szűrni a főváros idősotthonaiban dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár János, az MTSZ elnöke.","shortLead":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár...","id":"20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fff421b-4bfb-4c9d-97bd-eba0bb26e83d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:59","title":"1,1 milliárdot kell visszafizetnie az államnak a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol új órák és új táblagépek is előkerültek – csak éppen a menetrend szerint szeptemberben érkező iPhone nem. Cserébe az Apple Watch-ból és az iPadből is van olcsóbb újdonság is.","shortLead":"One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol...","id":"20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f326c593-0940-421d-bb97-57300e9c865d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb93c68-8690-43de-a4f4-085e790146cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_szeptemberi_bemutato_apple_watch_se_series_6_ipad_8_ipad_air","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:53","title":"Négy új készüléket is bemutatott az Apple, olcsóbb modelleket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval magasabb lehet, mint egy piaci kölcsön esetében.","shortLead":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval...","id":"20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e65237-7710-478a-81a7-b5992c49e21e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:13","title":"Futamidőben rosszabb, kamatban viszont verhetetlen a Matolcsy-féle lakáshitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b1dc11-508d-4c10-93cd-65640603157f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ihász Sándortól többek között azt várja a Demokratikus Koalíció, hogy egy kormányváltás után segítsen helyreállítani az igazságszolgáltatás függetlenségét.\r

\r

","shortLead":"Ihász Sándortól többek között azt várja a Demokratikus Koalíció, hogy egy kormányváltás után segítsen helyreállítani...","id":"20200914_ihasz_sandor_dk_igazsagugyi_szakerto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60b1dc11-508d-4c10-93cd-65640603157f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2941da0a-09fb-48f0-b825-7891291e3910","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_ihasz_sandor_dk_igazsagugyi_szakerto","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:05","title":"A Gyárfás-ügybe belebukott egykori fővárosi főügyész lett a DK igazságügyi szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindebből az is következik, hogy a szocialista pártot a következő két évben Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes vezeti. Mesterházy Attila az ATV-ben azt mondta, kaotikussá vált a tisztújítás, ezért nem adott le listát. ","shortLead":"Mindebből az is következik, hogy a szocialista pártot a következő két évben Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes vezeti...","id":"20200914_Mesterhazy_Attila_nem_indul_az_MSZP_tarselnoki_posztjaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cac149c-6774-4f70-876d-d2807d6c306d","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Mesterhazy_Attila_nem_indul_az_MSZP_tarselnoki_posztjaert","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:32","title":"Mesterházy Attilából nem lesz MSZP-társelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054d6213-937c-4e62-9c24-d584180a151d","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Csak találgatnak az Alkotmányvédelmi Hivatal belső ügyeit ismerők arról, miért meneszthette Orbán Viktor a szervezet vezetőjét, Kiss Zoltánt, ugyanakkor a hvg.hu forrásai szerint a titkosszolgálat élére meglehetősen fiatalon került vezető már egy ideje ott akarta hagyni a pozícióját.","shortLead":"Csak találgatnak az Alkotmányvédelmi Hivatal belső ügyeit ismerők arról, miért meneszthette Orbán Viktor a szervezet...","id":"20200915_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_Kiss_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=054d6213-937c-4e62-9c24-d584180a151d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c51ede-5b51-43be-a6d3-676550598b45","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_Kiss_Zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:00","title":"Miért válthatta le Orbán a titkosszolgálati vezetőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54085fe-db5c-4f43-9936-49e7ed26abc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítéletre várók többségét élet elleni bűncselekménnyel vádolják.","shortLead":"Az ítéletre várók többségét élet elleni bűncselekménnyel vádolják.","id":"20200914_rackeve_tomegverekedes_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f54085fe-db5c-4f43-9936-49e7ed26abc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1195c071-a738-4edf-985e-f334264c03f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_rackeve_tomegverekedes_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:06","title":"Húsz ember ellen emeltek vádat a ráckevei tömegverekedés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]