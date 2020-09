Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0b056e5-8179-40d2-8a90-4f12aa8dbb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szépen nő a csomagolásmentes boltok forgalma Európában.","shortLead":"Szépen nő a csomagolásmentes boltok forgalma Európában.","id":"20200908_Hamarosan_milliard_euros_biznisz_lehet_a_csomagolasmentesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b056e5-8179-40d2-8a90-4f12aa8dbb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7223b-bf12-4bdf-a0f2-b0411be8c105","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_Hamarosan_milliard_euros_biznisz_lehet_a_csomagolasmentesseg","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:52","title":"Hamarosan milliárd eurós biznisz lehet a csomagolásmentesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszázmillió forinttal nő a módosított szerződés szerint a Biodóm építésének költsége.","shortLead":"Kétszázmillió forinttal nő a módosított szerződés szerint a Biodóm építésének költsége.","id":"20200909_biodom_budapest_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192b7475-ff7d-4fa1-a570-ac5da460919e","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_biodom_budapest_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:31","title":"Újra drágul a Biodóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok a „lázadók”, akik nem támogatják a volt emberminiszter, Balog Zoltán püspökké választását.\r

","shortLead":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok...","id":"20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bacd1f-9825-481d-8b46-6074719f0c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:28","title":"Ellenjelöltet kaphat a püspöknek készülő Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5040ec-16af-4267-aac7-09556ac9c09c","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? És hogyan csinálják ezt a hírességek? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.","shortLead":"Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? És hogyan csinálják ezt...","id":"sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5040ec-16af-4267-aac7-09556ac9c09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcc5ed-ba33-4276-86a4-18f7078c32c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:30","title":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"cdde13cd-cee7-4a65-ab78-1656f64f34de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy oktató biztosan elkapta a fertőzést, de a diákokkal nem találkozott.","shortLead":"Egy oktató biztosan elkapta a fertőzést, de a diákokkal nem találkozott.","id":"20200907_koronavirus_jarvany_fertozes_szolnok_iskola_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdde13cd-cee7-4a65-ab78-1656f64f34de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf2cbe-d097-4489-a35c-b190d906cd52","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_jarvany_fertozes_szolnok_iskola_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:18","title":"Karanténban az egész oktatói kar egy szolnoki szakiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d740d6-8289-4906-92c7-559875efa2a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újragondolt formában, több mint egymilliárdos befektetésként kezdik el gyártani a Bambit, amelynek csak a márkaneve fog az eredetiével megegyezni, az összetevői egészen mások lesznek.","shortLead":"Újragondolt formában, több mint egymilliárdos befektetésként kezdik el gyártani a Bambit, amelynek csak a márkaneve fog...","id":"20200909_bambi_udito_gyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68d740d6-8289-4906-92c7-559875efa2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d77c93-0ff1-4157-ba9d-f23ae2bbbc3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_bambi_udito_gyartas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:18","title":"Újrakezdik a Bambi gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már előrendelhető a Fitbit Sense okosóra, amelybe később – várhatóan egy szoftverfrissítést követően – az EKG készítésének lehetősége is bekerül.","shortLead":"Már előrendelhető a Fitbit Sense okosóra, amelybe később – várhatóan egy szoftverfrissítést követően – az EKG...","id":"20200907_fitbit_sense_okosora_egeszsegugyi_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0e80a-8a16-4caf-9376-1fb78d1896c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_fitbit_sense_okosora_egeszsegugyi_funkciok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 21:03","title":"Itt az új Fitbit okosóra, még EKG is kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el jól a kocsi adatait, miközben az autóban beszélgettek.","shortLead":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el...","id":"20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45df2100-1559-48f9-87d1-4bc86ec39292","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:25","title":"Videó: Elon Musk a VW vezérével kocsikázott egyet a németek villanyautójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]