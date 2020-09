A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket vezet be a kormány – mondta a Magyar Nemzetnek Varga Mihály pénzügyminiszter. Az építőipar és a turizmus megsegítése is szóba jöhet, aminek nyilván örül Mészáros Lőrinc is.