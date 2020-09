Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész egymillió forintot ajánlott fel a többi előadónak, október 10-ig lehet pályázni.","shortLead":"A zenész egymillió forintot ajánlott fel a többi előadónak, október 10-ig lehet pályázni.","id":"20200917_lovasi_andras_palyazat_raktarkoncert_gazsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3136ce-7bb6-4397-97d1-566af42c0041","keywords":null,"link":"/elet/20200917_lovasi_andras_palyazat_raktarkoncert_gazsi","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:10","title":"Lovasi András pályázatot írt ki a raktárkoncertes gázsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d83450e-c357-4f95-b06a-b68cb76a26b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"77 éves korában hunyt el Winston Groom, a Forrest Gump című regény szerzője. ","shortLead":"77 éves korában hunyt el Winston Groom, a Forrest Gump című regény szerzője. ","id":"20200918_Meghalt_a_szerzo_akinek_Forrest_Gumpot_koszonhetjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d83450e-c357-4f95-b06a-b68cb76a26b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba133a0-fdec-4afe-af89-1af384ca3757","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Meghalt_a_szerzo_akinek_Forrest_Gumpot_koszonhetjuk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:09","title":"Meghalt a szerző, akinek Forrest Gumpot köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71eaeffe-d197-4859-900f-f3793f353e43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket vezet be a kormány – mondta a Magyar Nemzetnek Varga Mihály pénzügyminiszter. Az építőipar és a turizmus megsegítése is szóba jöhet, aminek nyilván örül Mészáros Lőrinc is.","shortLead":"A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi...","id":"20200919_Oligarchak_altal_uralt_agazatokon_segitene_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71eaeffe-d197-4859-900f-f3793f353e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d6da47-51f0-4f62-bdbd-c0e41ea7721b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_Oligarchak_altal_uralt_agazatokon_segitene_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 19. 09:49","title":"Oligarchák által uralt ágazatokon segítene a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c7052-75cf-4f72-b7e6-a34cfa999271","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A javak újraelosztása zajlik Magyarországon, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A hatalom klientúrát épít, ennek egy fejezete a Színház- és Filmművészeti Egyetem einstandolása. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, amelynek vendége ezúttal Kolosi Tamás, a TÁRKI alapító elnöke, a Líra Könyv Zrt. vezetője.","shortLead":"A javak újraelosztása zajlik Magyarországon, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A hatalom klientúrát épít...","id":"20200919_Kolosi_Tamas_a_Fulkeben_Orban_most_veri_el_a_port_az_ertelmisegen_a_2002es_es_a_2006os_valasztasi_veresegeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406c7052-75cf-4f72-b7e6-a34cfa999271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f539bc-3a9a-48bc-b0fc-6195d3c5384e","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Kolosi_Tamas_a_Fulkeben_Orban_most_veri_el_a_port_az_ertelmisegen_a_2002es_es_a_2006os_valasztasi_veresegeert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Kolosi Tamás a Fülkében: Orbán most veri el a port az értelmiségen a 2002-es és a 2006-os választási vereségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Messi szó valóban hasonlít a Massi szóra, de Messi (mármint a focista) elég híres, hogy meg lehessen különböztetni.","shortLead":"A Messi szó valóban hasonlít a Massi szóra, de Messi (mármint a focista) elég híres, hogy meg lehessen különböztetni.","id":"20200917_Dontott_az_Unio_Birosaga_lehet_vedjegy_a_Messi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0464497f-e9bd-4b3c-81b9-c6877e2ed077","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Dontott_az_Unio_Birosaga_lehet_vedjegy_a_Messi","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:18","title":"Döntött az EU Bírósága: lehet védjegy a Messi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ezúttal is a Kossuth rádión osztotta meg gondolatait, és árult el részleteket a sokat hangoztatott védekezési haditervből: ha kell, vezényelni fogják a nővéreket az országban.","shortLead":"A miniszterelnök ezúttal is a Kossuth rádión osztotta meg gondolatait, és árult el részleteket a sokat hangoztatott...","id":"20200918_Orban_interju_kossuth_radio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96501ef-d8cb-4f85-8d8b-436a69e0ea6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_interju_kossuth_radio","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:39","title":"Orbán: Nem lesz egy jó hangulatú ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","shortLead":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","id":"20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0677d505-5775-4f3f-972b-8cdec968feaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 05:10","title":"Ma reggeltől 15 ezer forintja bánhatja, ha nem visel maszkot Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","shortLead":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","id":"20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb5f2b-6202-4e03-89bd-a7aaf28b15f3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Egy tétel megdőlt - Gyükeri Mercédesz a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]