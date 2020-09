Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző évhez képest. A visszaesés okozhatott némi meglepetést, ám a legnépszerűbb modellek rangsora már nem, hiszen az első tíz modellből nyolc a legismertebb német márkák gyáraiból gurult ki újonnan. A Bankmonitor megnézte, hogy mennyibe kerülnek most ezek a modellek használtan, és mekkora havi törlesztőt kell fizetnie annak, aki hitelből fedezné a vásárlást.

Ha használt autóról van szó, akkor a magyarok többsége még mindig a német gyártmányokban bízik, amit jól mutat, hogy a 10 legnépszerűbb használtan importált autó közül nyolc német márka volt tavaly. A nagy kedvenc az Opel Astra, amit nem sokkal lemaradva követ a Ford Focus és a Volkswagen Golf. Ami jól látszik még a Datahouse adataiból, hogy a behozott autók sajnos meglehetősen korosak, a top10 modell közül egyedül a Hyundai i30-asok átlagéletkora alacsonyabb 10 évnél, míg a többieket jellemzően 12-13 éves korukban kerülnek az országba, többnyire Németországból.

Az, hogy ilyen idős autókat vásárolnak a magyarok, nem azért van, mert egyfajta sajátos nosztalgia él bennünk a régi járművek iránt, hanem sokan egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak újabb modelleket. Sokan még így is hitelből oldják meg a finanszírozást, amire jelenleg a személyi kölcsönök jelentik a kézenfekvő megoldást, amelyek között akadnak kifejezetten autóvásárlásra fordítható termékek is.

Miért vesznek fel sokan autóvásárlásra személyi kölcsönt?

A legtöbb személyi kölcsön szabad felhasználású, így a hitelösszeg az autó megvételén túl az ehhez kapcsolódó költségekre, a szükséges javításokra is fordítható. A személyi kölcsönök esetében ráadásul nem kér a bank ingatlanfedezetet, így ha nincs megterhelhető saját tulajdonú ingatlan, akkor is sikeresen igényelhető.

Mivel a megvásárolt autó nem fedezet, így az kötöttségek nélkül használható, elcserélhető vagy éppen eladható. Persze ez azt is jelenti, hogy hiába válunk meg az autótól, vagy éppen törjük rommá egy balesetben, a hitelt ennek ellenére vissza kell fizetni.

Személyi kölcsönből akár közvetlenül is behozhatunk külföldről autót, ami a lízing esetében például csak nehezen kivitelezhető. Persze, mivel a személyi kölcsönt forintban vesszük fel, ebben az esetben az összeget át kell váltanunk például euróra, amennyiben Németországban vásárolnánk. Lehetőség van természetesen akár devizaszámlát is nyitni az átváltott forintnak, vagy akár forintszámláról is utalhatunk devizában, ám ezek költségeivel minden esetben számolni kell.

Akár az autó vételáránál nagyobb összeget is felvehetünk személyi kölcsönként, amiből megfinanszírozhatjuk az átíráshoz kapcsolódó költségeket, a szükséges szervizelést, vagy éppen az autó külföldről történő hazaszállíttatásának díját.

Mekkora autóhitelt adnak maximálisan a bankok?

2020 első félévében a Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátort használók több mint 44 százaléka 3 millió forintnál nagyobb hitelösszegű személyi kölcsönt szeretett volna igényelni, de 6 százalék volt a 8-10 millió forint összegű érdeklődések aránya is. Ez utóbbi jelentős csökkenés 2019 első hat hónapjához, ám a dolog annyiban érthető, hogy a bankok a koronavírus járvány kitörése óta óvatosabbak, emiatt többségük legfeljebb 5-8 millió forintig hitelez.

Ez persze a legnépszerűbb használt autóknál nem okoz problémát, hiszen ezek a behozatalkori életkorukban 1,2 millió – 2,5 millió forintba kerülnek, amihez ha hozzá adunk 500 ezer forintot az átírási és szervizköltségekre, még akkor is 3 millió forint alatti hitelösszeg elegendő lehet. Persze előfordulhat, hogy a kedvező autóhitel lehetőségét kihasználva valaki többet áldoz egy fiatalabb évjáratú autóra, ami már csak azért is szerencsés döntés lehet, mert 15 éves kor felett már asszisztencia szolgáltatást sem köthető a gépjárművekre, ami pedig egy hosszabb külföldi útnál jól jöhet.

Meddig nyújtózkodhatunk egy autóhitelnél?

Először is tudni kell, hogy jelenleg a koronavírus járvány előttinél szigorúbb feltételekkel hiteleznek a bankok, ami annyit tesz, hogy a veszélyeztetett szektorokban dolgozók – például vendéglátás, idegenforgalom – most gyakorlatilag nem hitelképesek, mint ahogy a bérüket készpénzben kapók, az egyéni vállalkozók és az egyéni vállalkozók alkalmazottai is nehezen kapnak finanszírozást. A bankok által korábban nagyon kedvelt külföldi jövedelem is problémás lehet: van olyan bank, ahol ezt egyáltalán nem hitelezik, míg másutt forintra átváltva el kell érnie a 240 000 forintot ahhoz, hogy sikeres legyen az igénylés.

© bankmonitor.hu

A minimálisan elvárt jövedelem is magasabb lett, ami független attól, hogy félmillió forintra vagy 5 millióra van szükségünk, ezt a lécet minden esetben át kell ugrani. A Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátorban szereplő 12 hazai bank közül jelenleg négy megelégszik 100 ezer forint nettó igazolt jövedelemmel, ám a többségnél 150 ezer forint alatt nem érdemes próbálkozni.

Persze az, hogy valaki jövedelmi oldalról megfelel a minimális feltételeknek, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy az autóvásárláshoz szükséges forrást is megkapja. A JTM-mutató (jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató) szerint ugyanis egy végig fix kamatú személyi kölcsön havi törlesztője nem haladhatja meg a nettó igazolt jövedelem 50 százalékát. (Félmilliós vagy ennél magasabb jövedelemnél 60 százalék a limit.) Itt természetesen figyelembe veszik az összes meglévő hitelt – személyi kölcsönt, lakáshitelt, munkáltatói kölcsönt, Babaváró támogatást, csok-hitelt, áruhitelt – de még egy meglévő hitelkeret összegének 5 százaléka is hiteltörlesztésnek minősül. Ez utóbbi ráadásul akkor is, ha abból egyetlen fillért sem használtunk fel!

Mennyi a havi törlesztője egy autóhitelnek?

A személyi kölcsönök összehasonlításkor megtévesztő lehet, hogy az induló törlesztők a kormány „kórárasítása” miatt nagyon közel vannak egymáshoz – ugyanis 2020-ban a THM (teljes hiteldíj-mutató) minden esetben legfeljebb 5,75 százalék lehet –, ám 2021-től ez már nem köti a bankok kezét, így akkortól a fizetnivalók között jelentősek lesznek a különbségek. Mivel egy most felvett 5 éves futamidejű személyi hitelnél 2020-ra már csak 3,5 hónap esik, érdemes inkább a további hónapok fizetnivalóit összevetni, de a futamidő alatt fizetendő teljes összeg a legjobb összehasonlítási alap.