[{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5 milliárd forintot kaptak a rászoruló kistelepülések önkormányzatai, hogy tüzelőt vehessenek belőle. ","shortLead":"5 milliárd forintot kaptak a rászoruló kistelepülések önkormányzatai, hogy tüzelőt vehessenek belőle. ","id":"20200923_szocialis_tuzifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2c4cff-f9bf-4f77-9e5b-859e0a65b1c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_szocialis_tuzifa","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:59","title":"Kétezernél több kistelepülésnek jut szociális tüzelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a74bfa-63d9-4361-a96a-ed5bd6b44ea1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújult az AMG egyik leglátványosabb autója a GT. Nem csak erősebb lett, de egyből érkezett egy speciális kiadása is.","shortLead":"Megújult az AMG egyik leglátványosabb autója a GT. Nem csak erősebb lett, de egyből érkezett egy speciális kiadása is.","id":"20200924_Egyedi_szeria_a_MercedesAMG_GT_Lopakodo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a74bfa-63d9-4361-a96a-ed5bd6b44ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ffbb0e-14ee-4b88-a819-03552b366e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Egyedi_szeria_a_MercedesAMG_GT_Lopakodo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:38","title":"Egyedi széria az 523 lóerős Mercedes-AMG GT „Lopakodó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A filmidő felénél váratlanul megérinti egymást a két ember, akik addig titkon vágytak a másikra. Ennek az apró, alig észrevehető mozdulatnak elemi ereje van Horvát Lili filmjében, a mi gyomrunk is összeszorul az izgalomtól. És ami még jobb: nemcsak ez a pillanat, de az előtte és az utána lévők sem eresztenek. Kritika a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmről.","shortLead":"A filmidő felénél váratlanul megérinti egymást a két ember, akik addig titkon vágytak a másikra. Ennek az apró, alig...","id":"20200923_Van_a_szerelemnek_egy_eloszobaja_ahol_a_jozan_esz_csodot_mond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24ecabe-77ad-4365-8755-5c864731c176","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Van_a_szerelemnek_egy_eloszobaja_ahol_a_jozan_esz_csodot_mond","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:00","title":"Van a szerelemnek egy előszobája, ahol a józan ész csődöt mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Presser Gábor önéletrajzi könyvének az első része idén novemberben érkezik, a második kötet pedig egy évvel később. ","shortLead":"Presser Gábor önéletrajzi könyvének az első része idén novemberben érkezik, a második kötet pedig egy évvel később. ","id":"20200923_Ketkotetes_lesz_a_Presserkonyv_jovore_jon_a_folytatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be110011-5638-4b64-93e2-33cd11006010","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ketkotetes_lesz_a_Presserkonyv_jovore_jon_a_folytatas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:18","title":"Kétkötetes lesz a Presser-könyv: jövőre jön a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439564d4-6261-414f-beb3-2cb2b0afe04a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minap adta ki legfrissebb jelentését az AV-Comparatives független tesztlabor. Tizenhét internetbiztonsági programot teszteltek, négy vett észre minden kártékony kódot.","shortLead":"Minap adta ki legfrissebb jelentését az AV-Comparatives független tesztlabor. Tizenhét internetbiztonsági programot...","id":"20200924_melyik_a_legjobb_virusirto_ingyenes_letoltes_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439564d4-6261-414f-beb3-2cb2b0afe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d8305-241d-4176-9ef0-c6e8367c6b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_melyik_a_legjobb_virusirto_ingyenes_letoltes_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:03","title":"Melyik vírusirtó véd most a legjobban? Ingyen is le lehet tölteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"J. K. Rowlingnak a Robert Galbraith írói álnéven jegyzett Troubled Blood című új krimije a brit eladási toplisták élén debütált.","shortLead":"J. K. Rowlingnak a Robert Galbraith írói álnéven jegyzett Troubled Blood című új krimije a brit eladási toplisták élén...","id":"20200924_Robbantott_a_transzvesztita_sorozatgyilkosos_krimivel_a_Harry_Potter_iroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1784b3ae-2414-45a4-ba4f-73d9c2d45462","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Robbantott_a_transzvesztita_sorozatgyilkosos_krimivel_a_Harry_Potter_iroja","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:16","title":"Robbantott a transzvesztita sorozatgyilkosos krimivel a Harry Potter írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb55ef1-3fe8-4584-9db9-f1af24a1eff0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bajnokok Ligája győztese, a Bayern München játszott csütörtök este az Európai Szuperkupáért az Európa-liga győztesével, a Sevilla FC-vel Budapesten a Puskás Ferenc Stadionban.","shortLead":"A Bajnokok Ligája győztese, a Bayern München játszott csütörtök este az Európai Szuperkupáért az Európa-liga...","id":"20200924_Bayern_Munchen_Sevilla_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb55ef1-3fe8-4584-9db9-f1af24a1eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a40313-1df6-4055-a892-a40c9840934d","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Bayern_Munchen_Sevilla_elo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 21:00","title":"A Bayern München nyerte a Szuperkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülész sokszor kevesellte is a páciensektől kapott összeget.","shortLead":"A szülész sokszor kevesellte is a páciensektől kapott összeget.","id":"20200923_Halapenz_beteg_nogyogyasz_felfuggesztett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49372d37-6f2c-4752-a74d-cf7f82fbd86e","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Halapenz_beteg_nogyogyasz_felfuggesztett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:17","title":"Pénzt kért betegeitől egy nőgyógyász, első fokon felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]