Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e0a5e01-2baf-437e-a54e-634afb857f8d","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Bár húsz év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek, a vasárnap nagyot győző Soós Zoltán szerint ez a siker nem a magyarok győzelme a románok felett, hanem a marosvásárhelyieké a korrupció felett. Soós kolozsvári mintát ígér a húsz éve stagnáló városnak.","shortLead":"Bár húsz év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek, a vasárnap nagyot győző Soós Zoltán szerint...","id":"20200928_Marosvasarhely_soos_zoltan_erdely_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e0a5e01-2baf-437e-a54e-634afb857f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3987d0-c87e-4d19-a4e9-cf3afdc71571","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Marosvasarhely_soos_zoltan_erdely_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:05","title":"Marosvásárhely új polgármestere: Tíz év múlva talán a székely zászló is aktuális lesz, most munkahelyek kellenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatékonyabbá és célzottabbá tenné a kormány családpolitikai intézkedéseit a jegybank elnöke. ","shortLead":"Hatékonyabbá és célzottabbá tenné a kormány családpolitikai intézkedéseit a jegybank elnöke. ","id":"20200928_matolcsy_gyerekvallalas_csaladpolitika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836f8883-d8e7-42c4-be61-0b29a56afe85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_matolcsy_gyerekvallalas_csaladpolitika","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:31","title":"Újabb tervekkel állt elő Matolcsy, hogy évi 20 ezerrel több magyar szülessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden késő este tett közzé határozatot a kormány arról, hogy akármi is lesz a városligeti építési szabályzatban, az nem lesz érvényes az oda tervezett épületekre. Karácsony Gergely szerda délelőtt jelezte, nem engednek a liget zöldjéből.","shortLead":"Kedden késő este tett közzé határozatot a kormány arról, hogy akármi is lesz a városligeti építési szabályzatban...","id":"20200930_varosliget_liget_projekt_kormany_vs_budapest_karacsony_rendelet_vesz_epitesi_szabalyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7be5519-b070-48f7-831b-bfb3912caee6","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_varosliget_liget_projekt_kormany_vs_budapest_karacsony_rendelet_vesz_epitesi_szabalyzat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:09","title":"Ellenállnak Karácsonyék a kormány újabb városligeti akciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","shortLead":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","id":"20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7c89cb-166c-49b6-8a7d-8fa7211eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:13","title":"Az eddigi legrégebbi római vértet találták meg régészek, ráadásul ott, ahol nem is számítottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69606dd9-1cf0-473a-a32f-e55fd306dd0f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai pár nem talált megfelelő védőszemüveget négylábú kedvenceiknek, úgyhogy megcsinálták ők maguk. Mint kiderült, piaci résre bukkantak.","shortLead":"Egy amerikai pár nem talált megfelelő védőszemüveget négylábú kedvenceiknek, úgyhogy megcsinálták ők maguk. Mint...","id":"202039_kutyaszorito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69606dd9-1cf0-473a-a32f-e55fd306dd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f469cf8e-2f17-4bc2-85f7-1f1fbc8931de","keywords":null,"link":"/360/202039_kutyaszorito","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:00","title":"Először csak beteg kutyáikkal akartak kirándulni, de aztán üzlet lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdad839a-3b6a-438e-8a1a-451f605e8986","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány ismét szembemegy a fővárossal a Városliget ügyében.","shortLead":"A kormány ismét szembemegy a fővárossal a Városliget ügyében.","id":"20200930_varosliget_rendelet_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdad839a-3b6a-438e-8a1a-451f605e8986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c464e3-40c3-47a9-b2cb-91b5b23caf89","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_varosliget_rendelet_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:03","title":"Rendeletet adott ki a kormány: akármit dönt a főváros, beépíthető a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren Mohamed bin Rásid al-Maktúm, dubaj uralkodója.","shortLead":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren...","id":"20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6ced50-7925-40fe-83f0-e1fda3bad865","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:03","title":"2024-ben űrszondát küld a Holdra az Egyesült Arab Emírségek, 2117-ig beköltözne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"10 százalékkal nőtt tavaly a lottótársaság árbevétele, nagyrészt a sportfogadásnak köszönhetően.","shortLead":"10 százalékkal nőtt tavaly a lottótársaság árbevétele, nagyrészt a sportfogadásnak köszönhetően.","id":"20200928_szerencsejatek_zrt_10_szazalekos_arbevetel_novekedes_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbe21e1-9a60-421f-a0fb-56efe3fe8ad1","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_szerencsejatek_zrt_10_szazalekos_arbevetel_novekedes_2019","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:14","title":"542,6 milliárd forint - ismét megugrottak a Szerencsejáték Zrt. bevételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]