[{"available":true,"c_guid":"b42bcda2-f393-4753-9974-4893fc55c659","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik jármű átszakította a járdát és az úttestet elválasztó korlátot a Jászai Mari térnél.","shortLead":"Az egyik jármű átszakította a járdát és az úttestet elválasztó korlátot a Jászai Mari térnél.","id":"20201004_Baleset_a_Jaszai_Mari_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42bcda2-f393-4753-9974-4893fc55c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ff1f8-76b4-4093-b966-c600f48ae755","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Baleset_a_Jaszai_Mari_teren","timestamp":"2020. október. 04. 14:31","title":"Baleset a Jászai Mari téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is megerősítette, a Puskás Arénában lesznek a Juventus és a Barcelona elleni BL-meccsek.","shortLead":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is megerősítette, a Puskás Arénában lesznek...","id":"20201004_A_Puskasban_jatssza_a_Fradi_a_BLmeccseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12f6a8e-be72-4995-81bc-d7e8c51fa81b","keywords":null,"link":"/sport/20201004_A_Puskasban_jatssza_a_Fradi_a_BLmeccseket","timestamp":"2020. október. 04. 20:15","title":"\"Az apparátus egy napig nem állt a helyzet magaslatán\" - mondta Fürjes arról, miért volt úgy, hogy a Fradi nem játszhat a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett a MalwareHunterTeam.","shortLead":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett...","id":"20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0b229b-85b8-444c-a9eb-e8054d99eb8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","timestamp":"2020. október. 05. 15:03","title":"Vigyázzon, újfajta csalás indult, Facebook- és Instagram-jelszavakat lopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a33d84-061f-4ab8-a384-e014106a7306","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiállítás konstruktív-konkrét, kinetikus és op-art alkotásokból a Vasarely Múzeumban és a Budapest Galériában.","shortLead":"Kiállítás konstruktív-konkrét, kinetikus és op-art alkotásokból a Vasarely Múzeumban és a Budapest Galériában.","id":"202040_tarlat__luminokinetika_feny__mozgas__illuzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a33d84-061f-4ab8-a384-e014106a7306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccf7f20-70e8-43d7-93f0-92bb8aa14a24","keywords":null,"link":"/360/202040_tarlat__luminokinetika_feny__mozgas__illuzio","timestamp":"2020. október. 04. 13:45","title":"Két kiállításon is alámerülhetünk a luminokinetika világába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e4b274-04b8-4c5c-9656-45d60ea4facc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Átrajzolt első- és hátsó résszel, valamint modernizált technikával érkezett meg Magyarországra a felfrissített 5-ös széria, melynek alapmodellje legolcsóbban 14,75 millió forint ellenében vezethető haza.","shortLead":"Átrajzolt első- és hátsó résszel, valamint modernizált technikával érkezett meg Magyarországra a felfrissített 5-ös...","id":"20201004_adj_egy_otost_kiprobaltuk_a_megujult_5os_bmwt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e4b274-04b8-4c5c-9656-45d60ea4facc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5dc151-b6e9-4198-bdee-96d4947814bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_adj_egy_otost_kiprobaltuk_a_megujult_5os_bmwt","timestamp":"2020. október. 04. 06:41","title":"Adj egy ötöst: kipróbáltuk a megújult 5-ös BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00c8316-fd5d-464e-a783-81595afc3925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök rövid időre elhagyta a kórházat, hogy integessen a rajongóinak és fotóztassa magát. A titkosügynökök is dühösek.","shortLead":"Az elnök rövid időre elhagyta a kórházat, hogy integessen a rajongóinak és fotóztassa magát. A titkosügynökök is...","id":"20201005_Ez_orultseg__Trump_kocsikazasa_felhaboritotta_az_orvosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00c8316-fd5d-464e-a783-81595afc3925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533ac422-3bf7-4278-b3e5-d10837a580db","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Ez_orultseg__Trump_kocsikazasa_felhaboritotta_az_orvosokat","timestamp":"2020. október. 05. 10:25","title":"„Ez őrültség!” – Trump kocsikázása felháborította az orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes élet felé. A rendszeres könyvolvasók aránya a rendszerváltáskor még közel háromszor akkora volt, mint jelenleg.","shortLead":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes...","id":"202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48575ef7-8078-43e9-ac40-3043239378f8","keywords":null,"link":"/360/202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"Magyarországon a felnőttek több mint fele soha nem vesz könyvet a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Németh Kornélné (Fidesz-KDNP) nyerte a polgármester-választást a Somogy megyei Balatonszemesen vasárnap - tájékoztatta Szatmári Ibolya, a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az MTI-t.","shortLead":"Németh Kornélné (Fidesz-KDNP) nyerte a polgármester-választást a Somogy megyei Balatonszemesen vasárnap - tájékoztatta...","id":"20201004_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Balatonszemesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af8b238-743d-4814-a6a4-99e814fe2195","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Balatonszemesen","timestamp":"2020. október. 04. 21:24","title":"A fideszes polgármesterjelölt nyert Balatonszemesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]