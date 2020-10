Százmillió eurós hitelt kap az MVM Putyin bankjától

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","shortLead":"Novak Djokovicot verve nyerte meg a Roland Garrost ismét Rafael Nadal.","id":"20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ffd89db-b703-4780-a3dc-3abb83620078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeda8f4-76fd-4595-aa22-4d6fa484b819","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Nadal_megnyerte_a_Roland_Garrost_es_utolerte_Federert","timestamp":"2020. október. 11. 18:10","title":"Nadal megnyerte a Roland Garrost és utolérte Federert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára kegyelemdöfés lesz.","shortLead":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára...","id":"20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df915ee4-06f7-4e3d-b183-93bc51e4eb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","timestamp":"2020. október. 12. 10:51","title":"BKIK: Kivonulhatnak a cégek Budapestről a válságadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Örmányország és Azerbajdzsán orosz közvetítéssel tárgyal Moszkvában.","shortLead":"Örmányország és Azerbajdzsán orosz közvetítéssel tárgyal Moszkvában.","id":"20201012_hegyikarabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504dc1ec-f50f-454b-a0fc-da29675ec935","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_hegyikarabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. október. 12. 05:09","title":"Újra támadtak az azeriek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4194d2b-4b1d-45fd-a9de-94a083d7a571","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201010_Az_elet_napos_oldala__Eric_Idle_eletutja_6_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4194d2b-4b1d-45fd-a9de-94a083d7a571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462d5dc9-8008-4c99-ad2a-a95311ba2417","keywords":null,"link":"/360/20201010_Az_elet_napos_oldala__Eric_Idle_eletutja_6_resz","timestamp":"2020. október. 10. 19:00","title":"Az élet napos oldala – Eric Idle életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az indok: mert elmentek a hallgatók is. ","shortLead":"Az indok: mert elmentek a hallgatók is. ","id":"20201012_SZFE_Kael_Csaba_megbeszeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5321b-78e2-4dac-bc11-804005f6b690","keywords":null,"link":"/elet/20201012_SZFE_Kael_Csaba_megbeszeles","timestamp":"2020. október. 12. 17:32","title":"SZFE: Elmaradt az oktatók és Káel Csaba megbeszélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták meg.","shortLead":"Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták...","id":"20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa031a4-f8c7-40bd-b8b9-289cdc174871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ca0bb4-6222-4710-9c16-5380fb23d149","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_zagrab_lovoldozes_rendorseg_horvat_kormany","timestamp":"2020. október. 12. 11:18","title":"Gépfegyverrel lövöldözött a horvát kormány épülete előtt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai Bíróság a Lex CEU-t; lakásáfa-csökkentést ígért a miniszterelnök. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai...","id":"20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6ea3d-a7bc-4fbc-a88d-0d17965feb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","timestamp":"2020. október. 11. 07:00","title":"És akkor a kormány rádöbbent, hogy orvosok nélkül baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan megjelenő könyvének részleteibe Dezső András, lapunk munkatársa, Magyarország talán legismertebb oknyomozó újságírója. Miért is fordult az alvilág a kokain felé, miről ismerszik meg egy elit dealer, és hogyan felvételiztet – mindezekről szó esik M. Kiss Csaba interjújában. ","shortLead":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan...","id":"20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38536712-c368-4a6b-b281-71354272d151","keywords":null,"link":"/360/20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 12. 11:00","title":"\"Magyarországon 10-12 kokain-nagykereskedő működhet\" – Dezső András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]