[{"available":true,"c_guid":"39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapot bevezetésével nem számolnak Szerbiában, de az iskolazár elképzelhető. Ehhez az kellhet, hogy 500 koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáljanak naponta.","shortLead":"Szükségállapot bevezetésével nem számolnak Szerbiában, de az iskolazár elképzelhető. Ehhez az kellhet, hogy 500...","id":"20201013_iskola_szerbia_jarvany_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c95ce2-fa03-451a-8d43-38ff0f2010d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25420aca-f2ee-41d7-901b-108347397ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_iskola_szerbia_jarvany_lezaras","timestamp":"2020. október. 13. 10:15","title":"Napi ötszáz új fertőzöttnél bezárhatják a szerb iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Évente két-három olyan eset fordul elő, amikor egy tagállam nem tartja be az Európai Bíróság ítéletét – tudta meg az EUrológus Lehóczki Balázstól, az Európai Bíróság sajtószóvivőjétől. Egy ilyen ügyben az Európai Bizottság már levélben fordult a magyar kormányhoz.","shortLead":"Évente két-három olyan eset fordul elő, amikor egy tagállam nem tartja be az Európai Bíróság ítéletét – tudta meg...","id":"20201014_Az_Europai_Birosag_iteletei_kotelezettseg_nem_lehetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7aa985-d3d1-478f-b9df-a3cbef1bd7df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Az_Europai_Birosag_iteletei_kotelezettseg_nem_lehetoseg","timestamp":"2020. október. 14. 06:10","title":"Kártérítést kérhetnek a magyar államtól, ha nem tartja be az Európai Bíróság ítéletét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt akció keretében leállította a Trickbot mögötti szervereket a Microsoft. Az infrastruktúra révén veszélyes zsarolóvírusokat terjesztettek hackerek, több mint egymillió számítógép bevonásával.","shortLead":"Egy kiterjedt akció keretében leállította a Trickbot mögötti szervereket a Microsoft. Az infrastruktúra révén veszélyes...","id":"20201013_microsoft_trickbot_hackerek_kibertamadas_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfa0f62-6388-4c88-b2bc-bd9f60954b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_microsoft_trickbot_hackerek_kibertamadas_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. október. 13. 11:33","title":"Lekapcsolta a Microsoft az egyik legnagyobb hackerhálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"A Brexitről, a következő hétéves költségvetésről, illetve az újjáépítési alapról és az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről tárgyaltak az unió Európa-ügyi miniszterei. Az első két témában nagyon fontos lenne a mielőbbi jelentős előrelépés. Ennek nem sok esélye van, de a politikusok bizakodnak.","shortLead":"A Brexitről, a következő hétéves költségvetésről, illetve az újjáépítési alapról és az Európai Bizottság jogállamisági...","id":"20201013_Csak_a_magyarok_es_a_lengyelek_nem_akarnak_jogallamisagi_feltetelekkel_unios_penzhez_jutni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b1dbe6-efaa-4d99-90ff-63736afa034c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Csak_a_magyarok_es_a_lengyelek_nem_akarnak_jogallamisagi_feltetelekkel_unios_penzhez_jutni","timestamp":"2020. október. 13. 18:07","title":"Csak a magyarok és a lengyelek utasítják el, hogy jogállamisági feltételekkel lehessen EU-pénzhez jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rontotta a 2020-as GDP-előrejelzését a Takarékbank, de úgy számolnak, hogy ha meglesz a koronavírus elleni vakcina, 2021 utolsó hónapjaira elérheti a magyar gazdaság azt a szintet, ahol 2019 végén állt.","shortLead":"Rontotta a 2020-as GDP-előrejelzését a Takarékbank, de úgy számolnak, hogy ha meglesz a koronavírus elleni vakcina...","id":"20201013_Takarekbank_recesszio_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd4f147-3517-4000-b811-c9daa9402923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Takarekbank_recesszio_gdp","timestamp":"2020. október. 13. 11:37","title":"Takarékbank: Nagyobb lehet az idei recesszió a vártnál, de 2021 jó év lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről, köztük magyar politikusok családtagjairól gyűjtött adatokat rejtett. A szivárogtatást és annak esetleges következményeit érdemes Kína és a Nyugat viszonyában szemlélni – magyarázták a hvg.hu-nak a titkosszolgálatok világát belülről ismerő források.","shortLead":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről...","id":"20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29bdef-0e0d-4aa2-891e-a9cf97b12644","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","timestamp":"2020. október. 14. 11:00","title":"A kínai adatbázis leleplezése a maszkdiplomáciára adott válaszcsapás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden jel arra mutat, hogy az újonnan megállapított nyugdíjak kezdenek elszakadni a korábbiaktól.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy az újonnan megállapított nyugdíjak kezdenek elszakadni a korábbiaktól.","id":"20201014_nyugdij_asz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f33065-0f16-440e-af0d-4044b5cd0b31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_nyugdij_asz","timestamp":"2020. október. 14. 10:29","title":"Úgy tűnik, elértünk egy trendfordulót a nyugdíjaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c281c7a-c746-4f83-a9ed-bd21d034f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Egyetlen Levél díj célja, hogy bebizonyítsák, igenis gazdaságos, ha környezetbarátan működik egy vállalkozás. 