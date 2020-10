Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában ismét emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma: 1474-en betegedtek meg és 33 idős, krónikus beteg hunyt el.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában ismét emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma: 1474-en betegedtek meg és 33 idős...","id":"20201018_1474fertozodtek_es_33an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d52c00f-6dd2-4b08-a37a-ed776331fa2f","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_1474fertozodtek_es_33an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. október. 18. 09:28","title":"1474-en fertőződtek és 33-an haltak meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végardói elágazásnál ütközött össze frontálisan két személyautó.","shortLead":"A végardói elágazásnál ütközött össze frontálisan két személyautó.","id":"20201019_frontalis_karambol_vegardo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bfbb95-ab39-44d6-b3cc-793b121bdc34","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_frontalis_karambol_vegardo","timestamp":"2020. október. 19. 10:02","title":"Frontális karambol a 37-es úton, hatan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam; kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam...","id":"20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77c461-eb39-4e67-98f2-766e4545c689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","timestamp":"2020. október. 18. 07:00","title":"És akkor a kormány azt kérte, hogy a lakásfelújításról adjanak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzügyminiszter helyett Gór Csaba ügyvédet indíthatja a Fidesz Óbudán.","shortLead":"A pénzügyminiszter helyett Gór Csaba ügyvédet indíthatja a Fidesz Óbudán.","id":"20201018_Varga_Mihaly_megerositette_az_ATVnek_nem_indul_egyeniben_a_2022es_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8dc781-b1a6-4e38-9753-a1920e73d3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Varga_Mihaly_megerositette_az_ATVnek_nem_indul_egyeniben_a_2022es_valasztason","timestamp":"2020. október. 18. 16:55","title":"Varga Mihály megerősítette, nem indul egyéniben a 2022-es választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe74e4f-07e6-4f69-b1bd-73629f4b0de2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Senki nem tudta megakadályozni a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert hétvégi harmadik diadalát.","shortLead":"Senki nem tudta megakadályozni a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert hétvégi harmadik diadalát.","id":"20201018_Hatalmasat_ment_ma_Kiss_Norbert_siman_alazta_az_Ebcimvedot_a_Hungaroringen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe74e4f-07e6-4f69-b1bd-73629f4b0de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1326c7-88c0-4f10-8592-0093777bee7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Hatalmasat_ment_ma_Kiss_Norbert_siman_alazta_az_Ebcimvedot_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 16:40","title":"Hatalmasat ment ma Kiss Norbert, simán verte az Eb-címvédőt a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d063e-99b8-4af7-82dd-efb67358312c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Eszköz az élet kódjának átírásához. Amit így méltattak a Nobel-díj odaítélői, annak felfedezése véletlenül indult, és érdekes versenyfutásba torkollott.","shortLead":"Eszköz az élet kódjának átírásához. Amit így méltattak a Nobel-díj odaítélői, annak felfedezése véletlenül indult, és...","id":"202042__nobeldijas_genollo__crisprcas__emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna__embrionalis_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995d063e-99b8-4af7-82dd-efb67358312c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa900fcc-50da-4f71-a985-cad15e2ccd00","keywords":null,"link":"/360/202042__nobeldijas_genollo__crisprcas__emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna__embrionalis_allapot","timestamp":"2020. október. 18. 08:15","title":"Megváltoztatja az életünket a genetikai olló – csak nem mindegy, hol vágunk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Chevron Autónak még nincs Kínán kívüli üzeme, az első ilyet pedig Magyarországon, Miskolcon nyitják meg.","shortLead":"A Chevron Autónak még nincs Kínán kívüli üzeme, az első ilyet pedig Magyarországon, Miskolcon nyitják meg.","id":"20201019_chevron_auto_szijjarto_peter_beruhazas_miskolc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474fd1a9-def4-4a78-a102-88c95edd5ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_chevron_auto_szijjarto_peter_beruhazas_miskolc","timestamp":"2020. október. 19. 11:44","title":"Magyarországon terjeszkedik a kínai Chevron Auto, a kormány milliárdokkal támogatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf57493-8c04-4106-914a-47f2e7869e61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Gyűlik a focicsapat\" – írta a képhez a kormányfő.","shortLead":"\"Gyűlik a focicsapat\" – írta a képhez a kormányfő.","id":"20201019_orban_viktor_unoka_bertalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbf57493-8c04-4106-914a-47f2e7869e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae150761-fbfa-4ee0-9a1b-358d27d4453e","keywords":null,"link":"/elet/20201019_orban_viktor_unoka_bertalan","timestamp":"2020. október. 19. 07:23","title":"Megszületett Orbán Viktor ötödik unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]