Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","shortLead":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","id":"20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc15a8-f0c4-452c-af2f-3416b14757b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","timestamp":"2020. október. 23. 20:30","title":"1,4 milliárdot költ a kormány Beregszász vízügyi támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0784d73-f320-4f07-a7b1-35c6c5b5a2bf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Összecsap egymással a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású és egyedi kialakítású MX-30, valamint a minden fronton konzervatívabb benzines testvére, a CX-30.","shortLead":"Összecsap egymással a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású és egyedi kialakítású MX-30, valamint a minden fronton...","id":"20201024_elektromos_mazda_mx30_benzines_cx30_teszt_osszehasonlitas_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0784d73-f320-4f07-a7b1-35c6c5b5a2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6291d8-674f-490c-8185-2dde0576e01c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_elektromos_mazda_mx30_benzines_cx30_teszt_osszehasonlitas_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. október. 24. 16:10","title":"Testvérharc: elektromos és benzines Mazdákat eresztettünk egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","shortLead":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","id":"20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e1443c-ba41-4853-a95a-cb33d90c891e","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","timestamp":"2020. október. 23. 19:45","title":"A nyár közepén ellenőrizték legutóbb a kalandparkot, ahol szörnyethalt egy 15 éves diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ec0d3f-0e1e-437c-b1a1-0f8bf1910057","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komolyra fordult a digitális euró előkészítése, a múlt héten háromhónapos belső teszt indult az Európai Központi Banknál (EKB). ","shortLead":"Komolyra fordult a digitális euró előkészítése, a múlt héten háromhónapos belső teszt indult az Európai Központi...","id":"202043_johet_adigitalis_euro_felkesz_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22ec0d3f-0e1e-437c-b1a1-0f8bf1910057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989a7862-c31f-4def-8827-94ccaa11e5df","keywords":null,"link":"/360/202043_johet_adigitalis_euro_felkesz_penz","timestamp":"2020. október. 24. 13:40","title":"Jön a digitális euró, és ami jó hír, hogy olcsóbban is lehet majd vele fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkanap-átrendezés csak egyszer, a Szenteste miatt lesz.","shortLead":"Munkanap-átrendezés csak egyszer, a Szenteste miatt lesz.","id":"20201024_Csak_egy_negynapos_hetvegenk_lesz_jovore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb1cf-d4ac-482c-9488-46db849d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffebef26-d631-49c8-b522-9a590d9b7e46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Csak_egy_negynapos_hetvegenk_lesz_jovore","timestamp":"2020. október. 24. 17:32","title":"Csak egy négynapos hétvégénk lesz jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások átlagdíja 35-40 ezer forint között lehet.","shortLead":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások...","id":"20201024_kotelezo_biztositas_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6559696b-7b65-463b-92c7-9ef17031b6e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_kotelezo_biztositas_dij","timestamp":"2020. október. 24. 13:45","title":"Biztosítási alkuszok szövetsége: drágulhat a kötelező biztosítás díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f013a4e3-baa4-4ccd-8d48-c564ca1bc8f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig a héten több mint 441 ezer koronavírusost találtak.","shortLead":"Eddig a héten több mint 441 ezer koronavírusost találtak.","id":"20201024_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f013a4e3-baa4-4ccd-8d48-c564ca1bc8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe179d5-b2d2-4564-bab6-7408e04f21e2","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 08:59","title":"24 óra alatt 83 ezer új fertőzöttet regisztráltak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió eurós hitelkérelmét - közölte a Pénzügyminisztérium (PM). Korábban a dupláját igényeltük.","shortLead":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió...","id":"20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8f67a1-e55f-43bd-a11d-95cfad313747","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","timestamp":"2020. október. 24. 13:46","title":"180 milliárd forint kölcsönt kapott a kormány az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]