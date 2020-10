Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes hatása miatt 2025-ig 85 millió munkahely szűnik meg az általuk vizsgált 26 országban, ugyanakkor 97 millió új álláshely keletkezik. Amikhez viszont már most meg kell kezdeni az átképzéseket.","shortLead":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes...","id":"20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14175775-aadb-4399-8a54-0dfe6be0bc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","timestamp":"2020. október. 27. 07:31","title":"Szociális háló nélkül nagy baj lehet a munkaerőpiac átalakulásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bfb071-26ec-48e5-bc07-a3c50d1613e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bíró hétfőn le is tette a hivatali esküjét.","shortLead":"A bíró hétfőn le is tette a hivatali esküjét.","id":"20201027_Az_amerikai_szenatus_megszavazta_Amy_Coney_Barrett_alkotmanybiro_jeloltseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bfb071-26ec-48e5-bc07-a3c50d1613e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7665c567-ef58-48aa-984d-aea3f99e1599","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Az_amerikai_szenatus_megszavazta_Amy_Coney_Barrett_alkotmanybiro_jeloltseget","timestamp":"2020. október. 27. 05:14","title":"Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett alkotmánybíró jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda8fbbf-8a99-4824-bdae-8b99f640b7e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint egyelőre a meghozott intézkedéseket kell betartani, de szükség esetén az operatív törzs további szigorításokat hoz. Kiderült, itthon is fertőződtek újra betegek koronavírussal. ","shortLead":"Müller Cecília szerint egyelőre a meghozott intézkedéseket kell betartani, de szükség esetén az operatív törzs további...","id":"20201026_Muller_operativ_torzs_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda8fbbf-8a99-4824-bdae-8b99f640b7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58560ca1-76f1-47ab-bae3-285209881c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Muller_operativ_torzs_jarvany","timestamp":"2020. október. 26. 12:04","title":"Müller: A vírus terjedését nem lehet teljesen megakadályozni, de ha kell, még szigorítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holott szakmainak kellene lennei. ","shortLead":"Holott szakmainak kellene lennei. ","id":"20201025_Zacher_Gabor_A_jarvanykezeles_jelenleg_politikai_kerdes_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28737772-0673-48e3-ab52-80810b6d3174","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Zacher_Gabor_A_jarvanykezeles_jelenleg_politikai_kerdes_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 25. 18:51","title":"Zacher Gábor: A járványkezelés jelenleg politikai kérdés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","shortLead":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","id":"20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965445a-2966-44c6-93cc-040e31ed3d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. október. 26. 13:41","title":"Elhagyhatta a kórházat az első magyar beteg, akit remdesivirrel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet az ilyesfajta tevékenységnek. ","shortLead":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet...","id":"202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc7bbdc-a067-4621-be05-f38fcc3cdd8d","keywords":null,"link":"/360/202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","timestamp":"2020. október. 25. 16:10","title":"Milyen előnye van felnőttként annak, aki gyerekként videojátékozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem tudni, mennyire kiterjedt az a hiba, amely miatt a letiltott/kikövetett ismerősök bejegyzései is megjelennek a facebookos Hírfolyamban. A jelenséget magyar felhasználók is érzékelik.","shortLead":"Még nem tudni, mennyire kiterjedt az a hiba, amely miatt a letiltott/kikövetett ismerősök bejegyzései is megjelennek...","id":"20201026_facebook_hiba_letiltott_kikovetett_ismeros_oldal_poszt_bejegyzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec72d992-16c3-4768-a927-5948a88a8791","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_facebook_hiba_letiltott_kikovetett_ismeros_oldal_poszt_bejegyzes","timestamp":"2020. október. 26. 19:03","title":"Kellemetlen hiba a Facebookon: látszódnak a letiltott ismerősök posztjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126c958e-d25e-4607-94b3-5f28d5fe9b61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna katasztrófafilmeket promózott nem várt minőségű poénnal.","shortLead":"A csatorna katasztrófafilmeket promózott nem várt minőségű poénnal.","id":"20201026_paramount_katasztrofa_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126c958e-d25e-4607-94b3-5f28d5fe9b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4658eb-5ff6-4903-bd6d-3f7a53b0c685","keywords":null,"link":"/elet/20201026_paramount_katasztrofa_reklam","timestamp":"2020. október. 26. 11:10","title":"Reklámban nevette ki a kormány sportmániáját a Paramount","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]