Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és Amszterdamban. ","shortLead":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és...","id":"202044_parkolasieselymero_helykereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7716330-0555-469b-81c9-a79c63de4693","keywords":null,"link":"/360/202044_parkolasieselymero_helykereses","timestamp":"2020. november. 01. 16:10","title":"Egy új app megmondja, hol milyen eséllyel találunk szabad parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206d7ceb-89de-4a8e-82a6-2b0a5b10ab8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Osztrák tulajdonosa alaposan feltőkésítette a Belfry-csoport ingatlanüzemeltetőjét.","shortLead":"Osztrák tulajdonosa alaposan feltőkésítette a Belfry-csoport ingatlanüzemeltetőjét.","id":"202044_belfry_re_tokeemeles_szijj_uzlettarsanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206d7ceb-89de-4a8e-82a6-2b0a5b10ab8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245f124b-c9b5-489b-a79c-9d056351853d","keywords":null,"link":"/360/202044_belfry_re_tokeemeles_szijj_uzlettarsanal","timestamp":"2020. október. 31. 11:10","title":"Százmilliókkal készül újabb megbízásaira a 4. leggazdagabb magyar üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többet költöttek rá, de még többet ettek a nagy kiszerelésű csokoládékból, hogy jobb kedélyállapotba kerüljenek. Sokuknak súlyproblémát is okozott a helyzet.","shortLead":"Többet költöttek rá, de még többet ettek a nagy kiszerelésű csokoládékból, hogy jobb kedélyállapotba kerüljenek...","id":"20201101_koronavirusjarvany_csokoladefogyasztas_nagybritannia_kedelyjavito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098692ed-91c3-4d9c-a4e4-116db17e2194","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_koronavirusjarvany_csokoladefogyasztas_nagybritannia_kedelyjavito","timestamp":"2020. november. 01. 11:39","title":"Nagytáblás csokoládékkal vidították magukat a britek a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbe440a-c1fe-4aef-9c91-c5960c9ac52b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden sikerével bealkonyulhat a populizmusnak Európában, mert Orbán, Kaczynski, Salvini és Le Pen onnantól kezdve bújhatna többé Trump mögé - mondta a luxemburgi diplomácia vezetője a Frankfurter Rundschaunak. ","shortLead":"Biden sikerével bealkonyulhat a populizmusnak Európában, mert Orbán, Kaczynski, Salvini és Le Pen onnantól kezdve...","id":"20201031_Frankfurter_Rundschau_Biden_sikerevel_bealkonyul_a_populizmusnak_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbe440a-c1fe-4aef-9c91-c5960c9ac52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daabb91c-82c6-4e00-b41d-59bee944137b","keywords":null,"link":"/360/20201031_Frankfurter_Rundschau_Biden_sikerevel_bealkonyul_a_populizmusnak_Europaban","timestamp":"2020. október. 31. 08:00","title":"Luxemburgi külügyminiszter: Ha Biden győz, vége Orbánék aranykorának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","shortLead":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","id":"20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa866c-0f53-405f-9f3d-67ee02e96545","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 01. 18:58","title":"Az olaszoknál most 29 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint kétszázezer gyerek számára gyűlik a pénz a megtakarítási formában - erről is beszélt a pénzügyminiszter egy videóban.","shortLead":"Több mint kétszázezer gyerek számára gyűlik a pénz a megtakarítási formában - erről is beszélt a pénzügyminiszter...","id":"20201031_Varga_Mihaly_jo_hirt_kozolt_a_Babakotvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f19e8f-a129-4d7d-8471-da2ce6ea396b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Varga_Mihaly_jo_hirt_kozolt_a_Babakotvenyrol","timestamp":"2020. október. 31. 09:44","title":"Varga Mihály jó hírt közölt a Babakötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","shortLead":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","id":"20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb170e-7c23-416a-8e68-af3fc662659a","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","timestamp":"2020. november. 01. 16:42","title":"Ezzel most csak a Szerencsejáték Zrt. járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","shortLead":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","id":"20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6aa04b-03ab-4232-9a12-72322f571306","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Ronaldo két góllal hangolt a Fradi-meccs előtt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]