Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válság miatt turizmusból élő üzletek tömegei zárhatnak be hamarosan, emberek tízezrei kerülhetnek utcára Budapesten az iparkamara szerint.","shortLead":"A válság miatt turizmusból élő üzletek tömegei zárhatnak be hamarosan, emberek tízezrei kerülhetnek utcára Budapesten...","id":"20201103_A_fovarosi_iparkamara_5_milliard_forintot_ker_a_kormanytol_a_turisztikai_cegek_megmentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c80b25d-60d8-433f-9172-a7448f20f1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7c39c4-7bf0-41aa-8eef-5f0ae476fc2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_A_fovarosi_iparkamara_5_milliard_forintot_ker_a_kormanytol_a_turisztikai_cegek_megmentesere","timestamp":"2020. november. 03. 11:25","title":"5 milliárd forintot kér a kormánytól a turisztikai cégek megmentésére a fővárosi iparkamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrségi források szerint a négy gyanúsítottat kedden délelőtt fogták el. ","shortLead":"Rendőrségi források szerint a négy gyanúsítottat kedden délelőtt fogták el. ","id":"20201103_Nizza_negy_ember_orizetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa1a94-d207-40b4-bcc5-cbed993e1c87","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Nizza_negy_ember_orizetben","timestamp":"2020. november. 03. 14:44","title":"Újabb négy embert vettek őrizetbe a nizzai merénylet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69c15aa-c5fc-4f11-9ad6-2f520fcd4e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Tudjuk, hogy most sok szülőnek gondot okozunk, de sajnos más megoldást nem találtunk” – írta az iskola igazgatója a Facebookon.","shortLead":"“Tudjuk, hogy most sok szülőnek gondot okozunk, de sajnos más megoldást nem találtunk” – írta az iskola igazgatója...","id":"20201103_ercsi_eotvos_jozsef_altalanos_iskola_tanitas_nelkuli_munkanap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69c15aa-c5fc-4f11-9ad6-2f520fcd4e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44fcd16-98bb-45db-a31c-9917623f54eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_ercsi_eotvos_jozsef_altalanos_iskola_tanitas_nelkuli_munkanap","timestamp":"2020. november. 03. 05:47","title":"Bezárt egy iskola Ercsiben, mert több pedagógus is beteg lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint az Apple még idén három laptopba is beteszi majd saját fejlesztésű processzorát, az Apple Silicont.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint az Apple még idén három laptopba is beteszi majd saját fejlesztésű processzorát...","id":"20201103_apple_macbook_pro_macbook_air_apple_silicon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9210e3e6-1f63-46d5-a30a-70a99e5b3229","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_apple_macbook_pro_macbook_air_apple_silicon","timestamp":"2020. november. 03. 14:03","title":"Három új MacBook is jöhet jövő héten, mindegyik az Apple saját processzorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hárman továbbra is őrizetben vannak.","shortLead":"Hárman továbbra is őrizetben vannak.","id":"20201101_Nizzai_merenylet_harom_gyanusitottat_elengedtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d425231-fc8f-4897-b71a-635619ac4191","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Nizzai_merenylet_harom_gyanusitottat_elengedtek","timestamp":"2020. november. 01. 21:25","title":"Nizzai merénylet: három gyanúsítottat elengedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh néhány nappal korábban maga írt arról, hogy koronavírusos lett, és kórházba került.","shortLead":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh...","id":"20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f885d-b113-4e0a-8c1e-e82e446b6c27","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 15:44","title":"Koronavírusban 28 évesen elhunyt Balogh Lajos józsefvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","id":"20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d551ab8-d9ca-40f4-9e77-42a2e78d26ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 17:34","title":"Szijjártó ma az oroszokkal egyeztetett a vakcinájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz sportújságírók szerint Szoboszlai lehet a megoldás.","shortLead":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz...","id":"20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4219aa58-9945-4e37-9e71-28324f0800ae","keywords":null,"link":"/sport/20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","timestamp":"2020. november. 03. 13:14","title":"Szoboszlai leigazolásának harmadszor is nekiugorhat a Milan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]