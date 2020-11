Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b02ad24-0fda-414a-b6ee-3497d92d9bd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két rövid videó jelent meg a neten arról az autóról, amely igen komoly tempónál kapott defektet egy mexikói autópályán.","shortLead":"Két rövid videó jelent meg a neten arról az autóról, amely igen komoly tempónál kapott defektet egy mexikói autópályán.","id":"20201103_300as_temponal_kapott_defektet_a_Porsche_az_autopalyan__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b02ad24-0fda-414a-b6ee-3497d92d9bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497f814d-4565-4938-8466-1f7924144703","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_300as_temponal_kapott_defektet_a_Porsche_az_autopalyan__video","timestamp":"2020. november. 04. 04:21","title":"300-as tempónál kapott defektet a Porsche az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","shortLead":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","id":"20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231cf0d9-35b2-498f-aa2b-fb0556b85d82","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 20:42","title":"Leállt a járvány miatt a balatonfenyvesi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak egy monitorra és egy egérre lesz szükség.","shortLead":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak...","id":"20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e92b1b-d5f0-4d22-86f1-bac4050ad53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","timestamp":"2020. november. 02. 20:03","title":"42 ezer forint a Raspberry új, billentyűzetbe épített számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bee08c-b3d1-46c5-99cb-17fd5925331d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 219-en haltak meg Szlovákiában a koronavírus miatt, most nagyobb szigorításra készül a kormány.","shortLead":"Eddig 219-en haltak meg Szlovákiában a koronavírus miatt, most nagyobb szigorításra készül a kormány.","id":"20201102_szlovakia_jarvany_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bee08c-b3d1-46c5-99cb-17fd5925331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad323a08-ca6d-4e9b-a86a-a0cf4c1edc31","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_jarvany_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 02. 14:13","title":"Csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni Szlovákiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5b5be5-bca6-4e72-916c-a6e6370a5e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volt még olyan amerikai elnökválasztási kampány és eredményváró sem, mint az idei. Magyar idő szerint éjjel egytől sorra zárult a szavazás az USA államaiban, a végeredmény azonban a sok millió előre, illetve postán leadott voks miatt egyelőre nincs meg. Trump elnök ennek dacára bejelentette, hogy győzött, egyben csalást emlegetett és jogi lépéseket ígért a még meg nem számolt szavazatok miatt. ","shortLead":"Nem volt még olyan amerikai elnökválasztási kampány és eredményváró sem, mint az idei. Magyar idő szerint éjjel egytől...","id":"20201103_Trump_vs_Biden_A_dontes_napja__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff5b5be5-bca6-4e72-916c-a6e6370a5e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d337a8b0-b7e9-4b6c-9043-393142f5e817","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_vs_Biden_A_dontes_napja__percrol_percre","timestamp":"2020. november. 03. 22:00","title":"Trump bejelentette a győzelmét, pedig a végeredményre talán még napokat kell várni - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2015-ben került elő egy veszélyes program, ami akkor windowsos számítógépeken okozott kárt. Sokat fejlődött az évek során, olyannyira, hogy immár androidos készülékeket és Mac számítógépeket támad.","shortLead":"Még 2015-ben került elő egy veszélyes program, ami akkor windowsos számítógépeken okozott kárt. Sokat fejlődött az évek...","id":"20201103_gravityrat_windows_malware_virus_trojai_program_android_macos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a554c8-364b-4387-8576-64ec07d30510","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_gravityrat_windows_malware_virus_trojai_program_android_macos","timestamp":"2020. november. 03. 19:03","title":"Androidos telefonokat támad egy egykori windowsos kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","shortLead":"A támadó pozitív tesztje miatt azokat a rendőröket és mentőket is vizsgálják, akik ártalmatlanították őt.","id":"20201103_nizza_merenylet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c03892f-ee98-40d6-a198-3d4a86edb0de","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_nizza_merenylet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 05:05","title":"Koronavírusos a nizzai merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai gazdaság – igaz, a társadalmi különbségek nem csökkentek az ő elnöksége alatt. Trump most úgy várhatja a választás napját, hogy, ahogy négy éve, úgy most is meglepetés volna az ő győzelme, csak 2016-tal ellentétben most már többen tudják, mit jelent az, hogy a közvélemény-kutatók statisztikai hibahatárral dolgoznak. Az elmúlt négy év teljesítményének értékeléséhez gyűjtöttünk adatokat. ","shortLead":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai...","id":"20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de37282-2ec3-4792-a9a8-bcc253f7afaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"Donald Trump négy éve kilenc adatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]