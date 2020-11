Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A káros transzzsírsavak kiiktatása az élelmiszerekből több ezer szívbetegség miatt bekövetkező halálesetet akadályozna meg – közölték ausztrál kutatók, akik az országbéli helyzetet vizsgálva jutottak erre az eredményre.","shortLead":"A káros transzzsírsavak kiiktatása az élelmiszerekből több ezer szívbetegség miatt bekövetkező halálesetet akadályozna...","id":"20201107_transzzsirsavak_betiltasa_egeszseges_etkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601ddd33-21ec-4cbc-a3af-6ccdb2cc255f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_transzzsirsavak_betiltasa_egeszseges_etkezes","timestamp":"2020. november. 07. 12:03","title":"Rengeteg ember életét megmentené, ha betiltanák a transzzsírsavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb6462d-906f-41e2-a19e-ca58267113b1","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Erdélyi világcsavargó, bátor ellenálló, önkényeskedő kultúrállamtitkár. Neki tényleg írói munkásságának része volt a közéleti megnyilvánulás. Bár a műfajt tévesen választotta meg, ő maga végig ugyanaz maradt egy rossz szerepben. ","shortLead":"Erdélyi világcsavargó, bátor ellenálló, önkényeskedő kultúrállamtitkár. Neki tényleg írói munkásságának része volt...","id":"20201106_Jatekos_borzalom_Szocs_Geza_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb6462d-906f-41e2-a19e-ca58267113b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023ada98-2e7a-4705-8c48-1160d3576ecd","keywords":null,"link":"/360/20201106_Jatekos_borzalom_Szocs_Geza_emlekere","timestamp":"2020. november. 06. 13:00","title":"Játékos borzalom: Szőcs Géza emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is negatív lett. Az orvosok ezek után kezdtek el másféle betegség után kutatni.","shortLead":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is...","id":"20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b20f2f-b503-4a9a-88db-aac1c5f51d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 06. 19:03","title":"Koronavírusos tünetei voltak egy amerikai nőnek, de egy ritka, veszélyes vírust kapott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","id":"20201106_milano_korhaz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdc83af-e9ed-4fc6-ae98-75308cc4d800","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_milano_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 06. 20:56","title":"Milánóban megteltek a kórházak a koronavírusos betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","shortLead":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7bcb04-3a01-43fb-818d-ce01a7cef54b","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","timestamp":"2020. november. 07. 09:01","title":"Koronavírusos a Fehér Ház kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump a szavazatok megszámlálásának leállítását követeli.","shortLead":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump...","id":"20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66e6eb0-c271-44ef-af11-3ed719833989","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","timestamp":"2020. november. 06. 10:25","title":"\"Nyugi, Donald, nyugi!\" – Greta Thunberg a legjobb pillanatban szólt vissza Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","shortLead":"Gulyás Zoltán hirtelen, szívpanaszok miatt hunyt el, 62 éves volt.","id":"20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2457e55-7542-4d47-b955-7fb8142e8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5433558a-3d9d-4f6c-8766-453f67f9a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Elhunyt_Gulyas_Zoltan_volt_szinesz_a_DK_kecskemeti_onkormanyzati_kepviseloje","timestamp":"2020. november. 06. 14:40","title":"Elhunyt Gulyás Zoltán volt színész, a DK kecskeméti önkormányzati képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]