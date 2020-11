Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori szavazata.","shortLead":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori...","id":"20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a3943a-8228-49f7-b40b-8ba96638cab0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","timestamp":"2020. november. 07. 17:29","title":"Joe Biden az Egyesült Államok megválasztott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három megye kivételével mindenütt köd lesz, akár mínusz 3 Celsius fok is lehet.","shortLead":"Három megye kivételével mindenütt köd lesz, akár mínusz 3 Celsius fok is lehet.","id":"20201106_kod_meteorologia_figyelmeztetes_idojaraselorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975cb833-2cd3-4e8f-9cfd-2f72ac8f0fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_kod_meteorologia_figyelmeztetes_idojaraselorejelzes","timestamp":"2020. november. 06. 20:17","title":"Ködös szombatra figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb vezető politikusok köszöntötték az Egyesült Államok következő, 46. elnökét. ","shortLead":"Újabb vezető politikusok köszöntötték az Egyesült Államok következő, 46. elnökét. ","id":"20201108_Az_iraki_es_az_izraeli_elnok_is_gratulalt_Joe_Bidennek__Orban_meg_mindig_hallgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee033647-f227-4c26-a335-21a607dcf559","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Az_iraki_es_az_izraeli_elnok_is_gratulalt_Joe_Bidennek__Orban_meg_mindig_hallgat","timestamp":"2020. november. 08. 08:52","title":"Az iraki és az izraeli elnök is gratulált Joe Bidennek - Orbán továbbra sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is negatív lett. Az orvosok ezek után kezdtek el másféle betegség után kutatni.","shortLead":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is...","id":"20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b20f2f-b503-4a9a-88db-aac1c5f51d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 06. 19:03","title":"Koronavírusos tünetei voltak egy amerikai nőnek, de egy ritka, veszélyes vírust kapott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a1f55a-4bd7-4710-9e1e-2c642ed668b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen látszatintézkedésnek nevezték az éjféltől érvényes kijárási korlátozást. ","shortLead":"Többen látszatintézkedésnek nevezték az éjféltől érvényes kijárási korlátozást. ","id":"20201107_Igy_telt_az_elso_pentek_az_ures_pesti_ejszakaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a1f55a-4bd7-4710-9e1e-2c642ed668b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c4f54d-2100-4d27-bb66-728b21c31c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Igy_telt_az_elso_pentek_az_ures_pesti_ejszakaban","timestamp":"2020. november. 07. 20:48","title":"Így telt az első péntek az üres pesti éjszakában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A most távozó szakembert 2019 júliusában nevezték ki a török jegybank élére, miután elődje ellenállt annak a kormányzati törekvésnek, hogy az alapkamat leszállításával próbálják fellendíteni a gazdasági növekedést.","shortLead":"A most távozó szakembert 2019 júliusában nevezték ki a török jegybank élére, miután elődje ellenállt annak...","id":"20201107_Annyira_meggyengul_a_torok_lira_hogy_Erdogan_kirugta_a_jegybankelnokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1a6549-b818-491a-b0c3-b60a4b66ecc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Annyira_meggyengul_a_torok_lira_hogy_Erdogan_kirugta_a_jegybankelnokot","timestamp":"2020. november. 07. 09:08","title":"Annyira meggyengül a török líra, hogy Erdogan kirúgta a jegybankelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A városban gyártja ezentúl mesterlövész- és vadászfegyvereit a német Unique Alpine AG. A fejlesztést is idehozza a bajor vállalkozás.","shortLead":"A városban gyártja ezentúl mesterlövész- és vadászfegyvereit a német Unique Alpine AG. A fejlesztést is idehozza...","id":"20201106_fegyvergyartas_unique_alpine_ag_kiskunfelegyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ec6b62-4641-4fd2-9cf0-e0ca5e21df1e","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_fegyvergyartas_unique_alpine_ag_kiskunfelegyhaza","timestamp":"2020. november. 06. 22:10","title":"Mesterlövészfegyvereket is gyártani fognak Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldal az amerikai elnök újabb bejegyzéseit jelölte meg, mert választási csalást emleget, miközben a választási iroda szerint egyetlen bizonyítékot sem mutatott be, ami igazolta volna az állításait.","shortLead":"A közösségi oldal az amerikai elnök újabb bejegyzéseit jelölte meg, mert választási csalást emleget, miközben...","id":"20201107_Trump_Twitter_csalas_amerikai_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24b81bb-9003-424c-87cf-7d70aab561c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Trump_Twitter_csalas_amerikai_valasztas","timestamp":"2020. november. 07. 16:58","title":"A Twitternek is sok, amit Trump művel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]