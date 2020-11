A lakossági hiteleknél - tanulva a devizahitelek okozta bizonytalanságból - a kiszámíthatóság a legfontosabb tényező sokszor nemcsak a lakosság számára, hanem a Magyar Nemzeti Banknak és az elemzők jelentős részének is.

A kiszámíthatóság olyannyira fontos a jegybank számára, hogy a kereskedelmi bankoknak évente ajánlatot kell küldeniük a legkockázatosabb jelzáloghitelt fizető ügyfeleiknek, amelyben megmutatják, mennyit bukhatnak az adósok, ha a kamatok emelkedni kezdenek és megnő a törlesztőjük.

Földbe állt kamatok

A stabilitásra és kiszámíthatóságra való törekvést némiképp árnyalja, hogy a jegybanki alapkamat már jó ideje nem tölti be az irányadó szerepet a banki hitelkamatok esetében. Azt például, hogy hogyan alakul egy 3, 6 vagy 12 hónapos kamatperiódusú hitel törlesztőrészlete, nem az alapkamat, hanem a BUBOR, egy bankközi kamatláb befolyásolja.

A példánál maradva a bankok 3, 6 vagy 12 havonta megvizsgálják, hogy mekkora volt ez az érték és ennek megfelelően igazítják az ügyfél kamatát és így a törlesztőrészletét is. Ha a BUBOR emelkedett, akkor a kamatunk is emelkedik, ami új, magasabb törlesztőrészletet von maga után. Ugyanez megtörténhet persze lefelé is, azaz ha csökkent a BUBOR, akkor csökkenhet a kölcsön törlesztője is.

Hogyan változott az elmúlt néhány évben a BUBOR? Mutatjuk:Ahogy az látható a 2015-ig visszanyúló idősoron, az utóbbi évek igencsak kedveztek azoknak, akik változó kamatozású, BUBOR-hoz kötött hitelt fizettek, hiszen ők azt tapasztalhatták, hogy évről évre egyre alacsonyabb a törlesztőrészletük.

Aki tehát kitartott és nem fixált, vagy az utóbbi években vett fel változó kamatozású kölcsönt, az 2020-ig egyre olcsóbban finanszírozhatta céljait. Ahhoz, hogy lássuk, mit jelent ez forintban mérve, megnéztünk egy 2016-ban felvett lakáshitelt fix kamatozással és változó kamatozással is.

A nyugodt alvás ára

Egy 10 millió forintos, 2016 elején 10 évre felvett lakáshitellel számoltunk, amely forint alapú. Az MNB és a kereskedelmi bankok adatai alapján ekkor a teljes futamidőre fixált átlagos hitelkamat nagyjából 6,60 százalék volt, ami 114 057 forintos törlesztőrészletet jelent havonta.

Ehhez képest vizsgáltuk ugyanezt a hitelt csak hat hónapos kamatperiódussal, amely esetében 2016-tól félévente vizsgálta a bank a kölcsön kamatát és az alapján módosította a törlesztőt.Látható, hogy az utóbbi években a változó kamatozású kölcsön esetében csak 2016-ban és 2017 januárjában kellett 100 000 forint feletti törlesztőt fizetni, onnantól viszont nem volt olyan hónap, hogy átlépte volna a havi teher ezt a küszöböt.

Ez pedig havonta több mint 14 000 forintos előnyt jelentett annak, aki benne maradt a változó kamatozású hitelben és nem váltotta ki azt egy fix kamatozású kölcsönnel.

Ha úgy döntünk, hogy a példánkban szereplő változó kamatozású hitelt fixre cseréljük, a Bank360.hu vizsgálata szerint a fennmaradó 5,4 millió forintot a hátralevő 5 éves futamidőre fix kamattal akár 5,74 százalékos kamatozású kölcsöne is cserélhetjük, amelynek törlesztőrészlete 103 169 forint lesz minden hónapban. Az adósságrendező kalkulátorral bármi összehasonlíthatja az ajánlatokat a saját helyzetéhez mérten.

Gyakorlatilag eltűnt a változó kamatozás

Akkor ez most azt jelenti, hogy érdemes inkább változó kamatozású hitelt felvenni a jövőben? Korántsem. Egyrészt a járvány miatti kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben felértékelődik a biztonság, másrészt pedig, idén éppen egy jelentős BUBOR-emelkedés következett be, amely a törlesztők növekedésével jár.

Az, hogy számunkra milyen kamatperiódus lehet az ideális, függ az egyéni körülményeinktől, mint például a kockázattűrő képességünktől, a pénzügyi ellenállóképességünktől és persze attól is, hogy mekkora hitelt szeretnénk felvenni. A hitelezési szabályok szerint minél biztonságosabb kölcsönt igényelnénk, a jövedelmünk annál nagyobb részét fordíthatjuk törlesztésre: 5 évnél rövidebb kamatperiódusnál például 500 000 forintos havi nettó alatt a fizetés 25 százalékát, míg 10 évesnél hosszabb kamatperiódusnál akár a felét is. Az pedig, hogy mekkora részt fordíthatunk törlesztőre, meghatározza azt is, hogy legfeljebb mekkora hitelt vehetünk fel.

A Bank360.hu által vizsgált pénzintézetek kínálatából egyre jobban kikopnak a változó kamatozású hitelek, mellyel párhuzamosan egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kiszámíthatóságot közvetítő Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek.

Persze legyen szó fix kamatozású lakáshitelről vagy akár személyi kölcsönről, érdemes a fix kamatú ajánlatokat is összehasonlítani, hiszen a bankok ajánlatai eltérőek lehetnek. Szánjunk tehát időt a lehetőségek mérlegelésére a hiteligénylés előtt, vizsgáljuk meg, hogy számunkra a változó kamatozás vagy fix hitel lehet az ideálisabb, és minden esetben hasonlítsuk össze a bankok hitelajánlatait!