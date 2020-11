Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c0ece06-6488-45af-8def-79f7e3d4b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó leleplezte aktuális hibrid csúcsmodelljének nyitható tetejű változatát.","shortLead":"Az olasz gyártó leleplezte aktuális hibrid csúcsmodelljének nyitható tetejű változatát.","id":"20201113_1000_loero_es_nyithato_teto_itt_a_ferrari_sf90_spider","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c0ece06-6488-45af-8def-79f7e3d4b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffee924-5db5-49e1-b266-e6452424a77e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_1000_loero_es_nyithato_teto_itt_a_ferrari_sf90_spider","timestamp":"2020. november. 13. 07:59","title":"1000 lóerő és nyitható tető: itt a Ferrari SF90 Spider","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sor cég véli úgy, hogy a Google kereső tisztességtelen előnyhöz juttatja a cégcsoportjához tartozó szolgáltatásokat azzal, hogy kereséskor előre sorolja ezeket a találatok között.","shortLead":"Egy sor cég véli úgy, hogy a Google kereső tisztességtelen előnyhöz juttatja a cégcsoportjához tartozó szolgáltatásokat...","id":"20201112_google_trosztellenes_vizsgalat_165_ceg_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19a1c8f-5f85-4622-9ab8-c4385c26c919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8f4db-32e3-4a2a-8ab8-61da96da5629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_google_trosztellenes_vizsgalat_165_ceg_eu","timestamp":"2020. november. 12. 15:35","title":"165 cég kéri az uniót, hogy indítson trösztellenes vizsgálatot a Google ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ünneppel készültek az ezredikre, most élőben közvetíti a Vígszínház a harminckét éve folyamatosan műsoron lévő A padlás 999. előadását. 