8,8 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt, legalábbis azok körében, akik 5 fősnél nagyobb cégnél dolgoznak teljes állásban. 392 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH A kormány 8-10 nap múlva döntene a karácsonyra tervezett szabályokról. A kormány kiírta a Facebookra, hogy korlátozások nélküli karácsonyt szeretne Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a társas világról tanuljanak, olyan helyzetekben is, amikor a közvetlenül rendelkezésükre álló adatok hiányosak – derült ki abból a Nature Communications című szaklapban megjelent tanulmányból. Meglepő felfedezés a 14 hónapos babákról: képesek logikai úton kikövetkeztetni mások preferenciáit Ne számítson öt foknál melegebbre vasárnap. Nyomasztó marad az időjárás a hétvégén, de legalább havazhat Hiába rekordközeli az új fertőzöttek száma, a bevásárlóközpontokban az RTL szerint tömegek voltak szombat délelőtt. RTL: Tömegek voltak a plázákban szombaton A tervezett csapatkivonásokkal az USA Afganisztánban a Talibán, Irakban az iráni rezsim, Szomáliában pedig az al-Káida kezére játszik. Trump magára hagyja Afganisztánt és Irakot, kerül, amibe kerül A 78 éves politikus a kutyájával játszott, amikor megcsúszott. Joe Biden kisebb balesetet szenvedett A kormányfő a német szociáldemokrata politikus, Martin Schulz kritikájára válaszolt. Orbán: Németország pénzt keres az uniós tagságunkon