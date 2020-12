Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","shortLead":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","id":"20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11597b8d-cb88-4212-9708-7aebbe660fee","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","timestamp":"2020. november. 29. 19:48","title":"„Hatalmas felkiáltójelet” lát a vasárnapi járványadatokban a víruskutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c78788-f265-44b1-8bc2-a6c76ffd3d41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy már hónapokkal ezelőtt bemutatott projekt izgalmas eredményét ismerhetik meg hamarosan a Samsung telefonokat használók: egy emberre hajazó digitális asszisztens érkezhet.","shortLead":"Egy már hónapokkal ezelőtt bemutatott projekt izgalmas eredményét ismerhetik meg hamarosan a Samsung telefonokat...","id":"20201201_samsung_neon_projekt_galaxy_telefonokra_mesterseges_intelligencia_avatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c78788-f265-44b1-8bc2-a6c76ffd3d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ba4aaa-b142-41d7-b041-0b093e65b9b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_samsung_neon_projekt_galaxy_telefonokra_mesterseges_intelligencia_avatar","timestamp":"2020. december. 01. 08:03","title":"Még karácsony előtt mesterséges ember érkezhet a Galaxy telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd16be9b-20e3-4c27-b583-972dc666b98a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság azzal viccel, hogy olcsón lehet most elhúzni Brüsszelből.","shortLead":"A légitársaság azzal viccel, hogy olcsón lehet most elhúzni Brüsszelből.","id":"20201201_ryanair_akcios_repulojegy_brusszel_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd16be9b-20e3-4c27-b583-972dc666b98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc25182-a073-4d42-bb86-44f7dbafe56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_ryanair_akcios_repulojegy_brusszel_botrany","timestamp":"2020. december. 01. 15:55","title":"A Ryanair is beletrollkodott a brüsszeli botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az új koronavírus mellett érdemes figyelni a már-már leküzdöttnek vélt régi vírusokra is.","shortLead":"Az új koronavírus mellett érdemes figyelni a már-már leküzdöttnek vélt régi vírusokra is.","id":"202048__polio_kanyaro__oltas__vad_es_cirkulalo__benultsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b0da71-45c0-416d-bd59-152bc0836b14","keywords":null,"link":"/360/202048__polio_kanyaro__oltas__vad_es_cirkulalo__benultsag","timestamp":"2020. december. 01. 13:00","title":"Több országban tombol a kanyaró, újra felbukkant a gyermekbénulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b200ea9c-ee1b-4427-b0b4-eddb624980cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendhagyó zárása egy sikeres időszaknak.","shortLead":"Rendhagyó zárása egy sikeres időszaknak.","id":"20201130_Kalapaccsal_vertek_szet_tulajdonosai_a_ket_Michelincsillagos_budapesti_ettermet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b200ea9c-ee1b-4427-b0b4-eddb624980cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0000fdb-eca6-4977-9a05-1fa2e3ef2d96","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_Kalapaccsal_vertek_szet_tulajdonosai_a_ket_Michelincsillagos_budapesti_ettermet","timestamp":"2020. november. 30. 15:39","title":"Kalapáccsal verték szét tulajdonosai a két Michelin-csillagos budapesti éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc20207-430c-42cd-8474-adf0cb096822","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"12 500 évvel korábbiak lehetnek azok a barlangrajzok, melyeket az amazóniai esőerdőkben találtak meg kutatók. A munkákon főleg állatok és növények láthatók.","shortLead":"12 500 évvel korábbiak lehetnek azok a barlangrajzok, melyeket az amazóniai esőerdőkben találtak meg kutatók...","id":"20201130_barlangrajz_amazonia_esoerdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc20207-430c-42cd-8474-adf0cb096822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a5a4df-b9b7-4fc2-856a-11a223a55835","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_barlangrajz_amazonia_esoerdo","timestamp":"2020. november. 30. 11:48","title":"Rengeteg új barlangrajzot fedeztek fel Amazóniában, 12 ezer évesnél régebbi is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb járványhelyzetben lévő országoknak adná a külügy.



","shortLead":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb...","id":"20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f078362-1d8d-4149-bf8a-efdd987da985","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_lelegeztetogepek_kkm_koronavirus","timestamp":"2020. november. 30. 20:22","title":"Ukrajnának is adna a külügy a felesleges lélegeztetőgépekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096e019d-f99e-498a-875a-661dd77e51fc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy háromszor annyiba kerülő OLED televízió vajon háromszor olyan jó, mint ULED technológiájú társa? Egy kínai, egy dél-koreai és egy japán tévét eresztettünk össze egymással. ","shortLead":"Egy háromszor annyiba kerülő OLED televízió vajon háromszor olyan jó, mint ULED technológiájú társa? Egy kínai...","id":"20201129_olcso_uled_teve_hisense_55u8qf_lg_oled65gx_panasonic_55hz1500_televizio_teszt_4k","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=096e019d-f99e-498a-875a-661dd77e51fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7510bc6-512b-48a5-9602-dc88670a79ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_olcso_uled_teve_hisense_55u8qf_lg_oled65gx_panasonic_55hz1500_televizio_teszt_4k","timestamp":"2020. november. 29. 17:00","title":"Háromszor jobb-e a háromszor drágább tévé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]