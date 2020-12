Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","shortLead":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","id":"20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648dc738-f34e-4412-ae2b-1d7df461df27","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","timestamp":"2020. december. 01. 12:02","title":"Operatív törzs: 4436 koronavírusost találtak a tömeges tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3093a4d6-2aea-4415-b941-0d30f3974412","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Világos jelzést szeretett volna küldeni, hogy egyértelmű legyen, kire vonatkozik a társadalmi különbségek enyhítését célzó új adó, amit Tiborcz-adónak kereszteltek a tavalyi önkormányzati választási kampányban – mondta Karácsony Gergely főpolgármester az ellene Tiborcz István által indított személyiségi jogi per keddi tárgyalásán. Tiborcz egymillió forintos elégtételt és bocsánatkérést szeretne a főpolgármestertől, mert szerinte visszaélt a nevével és megsértette a becsületét.","shortLead":"Világos jelzést szeretett volna küldeni, hogy egyértelmű legyen, kire vonatkozik a társadalmi különbségek enyhítését...","id":"20201201_tiborczado_tiborcz_per_karacsony_gergely_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3093a4d6-2aea-4415-b941-0d30f3974412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a24256-eca3-4d44-8b1a-af1a44e0b25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_tiborczado_tiborcz_per_karacsony_gergely_targyalas","timestamp":"2020. december. 01. 17:35","title":"Karácsony a Tiborcz-perben: Emblematikus figurát kerestem az új adónem elnevezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","shortLead":"Az AvtoVAZ várhatóan a jövő év elején kezdi meg az újdonság forgalmazását. ","id":"20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40921cec-76c6-475b-8822-8d7741c00f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5065540-d3e0-4594-874f-4c8aefb1e0b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_kemfoton_az_uj_lada_niva_ami_olyan_mint_egy_orosz_toyota_rav4","timestamp":"2020. december. 03. 07:59","title":"Kémfotón az új Lada Niva, ami olyan, mint egy orosz Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64277a59-25f6-49d1-a879-eb4b0160efd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kihirdette, mely appok voltak az idei esztendőben a legnépszerűbbek az androidos társadalomban.","shortLead":"A Google kihirdette, mely appok voltak az idei esztendőben a legnépszerűbbek az androidos társadalomban.","id":"20201201_google_play_aruhaz_legjobb_androidos_alkalmazasok_2020_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64277a59-25f6-49d1-a879-eb4b0160efd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa56d45-e4b6-4777-8690-ef8fcf5d7d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_google_play_aruhaz_legjobb_androidos_alkalmazasok_2020_letoltes","timestamp":"2020. december. 01. 20:03","title":"Letöltötte őket? Ezek lettek 2020 legjobb androidos alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be a járvány-előírásokat. Pont úgy, mint tudjuk, ki.","shortLead":"A lap egy szót sem ír a Fidesz EP-képviselőjének a lebukásáról, de rácsodálkozik arra, hogy Belgiumban nem tartják be...","id":"20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a4e925-7c55-4db1-988a-47fe9e97a6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6f3f0c-8cf0-4f39-bc19-a9a522506538","keywords":null,"link":"/elet/20201202_A_Bors_lenyegeben_megtrollkodta_a_Szajerugyet","timestamp":"2020. december. 02. 09:18","title":"A Bors lényegében megtrollkodta a Szájer-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a Fővárosi Kormányhivatalt a Városháza krízisszállójának tiltása ügyében.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a Fővárosi Kormányhivatalt a Városháza krízisszállójának tiltása ügyében.","id":"20201202_varoshaza_hajlektalanok_kormanyhivatal_torvenyszek_uj_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98409070-f342-4c64-86cb-474a9c359c85","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_varoshaza_hajlektalanok_kormanyhivatal_torvenyszek_uj_eljaras","timestamp":"2020. december. 02. 18:40","title":"Még egy esélyt kapott a főváros városházi krízisszállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának” – reagált a vele kapcsolatos hírekre Deutsch Tamás.","shortLead":"“Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának” – reagált a vele...","id":"20201202_deutsch_tamas_neppart_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1cfe9-4f0f-4c61-9a7e-b9dd2e241a99","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_deutsch_tamas_neppart_kizaras","timestamp":"2020. december. 02. 07:40","title":"Deutsch állítja, azért akarják kizárni a néppárti frakcióból, mert kritizálni mert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1335e578-40a5-48da-bb39-c0c72c94a0ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"November végéig a magyarok négyötöde értesült a miniszterelnök uniós vétófenyegetéséről, ám a társadalom nagyon megosztott a konfliktus kiindulópontját illetően.","shortLead":"November végéig a magyarok négyötöde értesült a miniszterelnök uniós vétófenyegetéséről, ám a társadalom nagyon...","id":"20201202_Median_Hasit_a_migransozos_narrativa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1335e578-40a5-48da-bb39-c0c72c94a0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd86b79-8f28-4672-95fd-800d088b902a","keywords":null,"link":"/360/20201202_Median_Hasit_a_migransozos_narrativa","timestamp":"2020. december. 02. 11:00","title":"Medián: Hasít a migránsozós narratíva, de itthon nincs többsége Orbán vétójának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]