[{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és kínai fejlesztésű koronavírus-vakcinák iránt. Előbbi oltóanyagból Magyarország több millió adagot kötött le.","shortLead":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és...","id":"20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29235ed2-af04-4cd8-83c1-876259493e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. december. 07. 09:33","title":"A magyarok kétharmada nem kér a Covid-vakcinákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzetben állt ki a kiskereskedelem több magyar szereplője Lázár János ötlete mellett, hogy a multik helyett őket hozzák helyzetbe.","shortLead":"A Magyar Nemzetben állt ki a kiskereskedelem több magyar szereplője Lázár János ötlete mellett, hogy a multik helyett...","id":"20201207_boltok_vasarlas_multik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7159990-eea6-4843-9d61-6715c16b9dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_boltok_vasarlas_multik","timestamp":"2020. december. 07. 08:06","title":"Magyar boltosok álltak ki az ötlet mellett, hogy a kormány kiszorítsa mellőlük a multikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef335d70-9ea9-4486-805e-9e79361cb026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állítólagos főbérlő felszívódott. ","shortLead":"Az állítólagos főbérlő felszívódott. ","id":"20201206_Alberletkeresok_budapesti_csalok_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef335d70-9ea9-4486-805e-9e79361cb026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf997d-bd4a-48a8-a480-9a2be3713cc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Alberletkeresok_budapesti_csalok_rendorseg","timestamp":"2020. december. 06. 18:02","title":"Többmillió forinttal károsíthattak meg albérletkeresőket budapesti csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak korlátozottan képesek.","shortLead":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak...","id":"20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844a67b9-5196-42df-b4ef-7b221492605d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","timestamp":"2020. december. 06. 15:03","title":"Az új Xboxokon még a playstationös játékok is mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","shortLead":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","id":"20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeab8e8-86a8-4fa3-b436-b3247ed5b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","timestamp":"2020. december. 06. 06:41","title":"Piros, mint a Mikulás: 5,5 millió forint a legdrágább eladó régi itthoni Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román választáson első helyezett Szociáldemokrata Párt még 5 százalékot sem szerzett a külföldön leadott szavazatokból.","shortLead":"A román választáson első helyezett Szociáldemokrata Párt még 5 százalékot sem szerzett a külföldön leadott...","id":"20201207_kulfoldon_elo_romanok_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a52411d-f9a3-427c-86d0-31f0bfb684ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_kulfoldon_elo_romanok_valasztas","timestamp":"2020. december. 07. 07:14","title":"A liberálisok és a nacionalisták tarolnak a külföldön élő románok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","shortLead":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","id":"202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8f8776-3764-4bc8-b5c3-8745772e9d75","keywords":null,"link":"/360/202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","timestamp":"2020. december. 06. 08:15","title":"Nem legyengített koronavírus van a most engedélyezés előtt álló vakcinákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett parti. ","shortLead":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett...","id":"20201206_Verebes_Istvan_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d78556-1b38-46ae-85c1-06dcf649268a","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Verebes_Istvan_SZFE","timestamp":"2020. december. 06. 19:51","title":"Verebes István az SZFE-ről: Egyszer legalább valakik azt mondták, hogy nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]