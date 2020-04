Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kisvállalkozói kedvezmény részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A kisvállalkozói kedvezmény részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","id":"20200416_kisvallalkozok_adokedvezmeny_adozona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20306708-5210-4263-af19-0686501db510","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_kisvallalkozok_adokedvezmeny_adozona","timestamp":"2020. április. 16. 13:53","title":"Figyelniük kell a kisvállalkozóknak, nehogy vissza kelljen fizetniük az adókedvezményüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3153f17-fd18-4150-bbe4-4ba19e8fae06","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani, ugyanakkor van azért gyorsítósáv is, mondta Barótfi Szabolcs, az MSD innovatív gyógyszeripari vállalat magyarországi klinikai kutatási igazgatója a HVG-nek adott interjúban.","shortLead":"A gyógyszerbiztonságot szolgáló szabályokon járványügyi vészhelyzetben sem lehet lazítani, ugyanakkor van azért...","id":"20200415_Komoly_idonyereseget_jelent_a_kutatok_egyuttmukodese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3153f17-fd18-4150-bbe4-4ba19e8fae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eec5cb-0a03-4751-8652-772c14d232f0","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Komoly_idonyereseget_jelent_a_kutatok_egyuttmukodese","timestamp":"2020. április. 15. 18:20","title":"A koronavírus elleni szer megtalálásában komoly időnyereséget jelent a kutatók együttműködése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már akkor több száz milliárd forint megtakarítás tűnt el, amikor még szinte mindenki a rendes fizetését kapta.","shortLead":"Már akkor több száz milliárd forint megtakarítás tűnt el, amikor még szinte mindenki a rendes fizetését kapta.","id":"20200416_megtakaritas_vagyonkezelo_bamosz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580c2d28-da90-49ae-9dfb-d00005ca9a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_megtakaritas_vagyonkezelo_bamosz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 12:30","title":"Több száz milliárd forint megtakarítást élhettek fel a magyarok a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25 ezer vírushordozó van az országban. Már Putyin elnök sem bizakodó, a virológusok attól tartanak, Moszkva lehet a második New York.","shortLead":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25...","id":"20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af4aa17-1d46-4cf5-ab75-bd3376ef701d","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. április. 15. 13:30","title":"Bár egyre súlyosabb az orosz járványhelyzet, a dezinformációra még jut erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4d99-092d-455c-be58-600583c2e8fa","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Tényleg csak kérdem: mi az az adat, tény, változás, amelynek nyomán szigorításról, fenntartásról vagy enyhítésről döntünk?","shortLead":"Tényleg csak kérdem: mi az az adat, tény, változás, amelynek nyomán szigorításról, fenntartásról vagy enyhítésről...","id":"20200415_cegledi_egyebkent_mire_varunk_a_karantenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4d99-092d-455c-be58-600583c2e8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69600f09-b3f5-4595-bece-5bd979615c69","keywords":null,"link":"/360/20200415_cegledi_egyebkent_mire_varunk_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 15. 16:00","title":"Ceglédi: Egyébként mire várunk a karanténban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja az egykori Beatles-tag. Igaz, egyelőre nem sikerült bebizonyítani, hogy a hírhedté vált piacról indult volna a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Ha a rabszolgaságot fel tudták számolni, akkor a vuhanihoz hasonló \"középkori\" piacokat is fel tudják – vallja...","id":"20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c028b938-92f3-457b-8349-b9e349b16efc","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Paul_McCartney_betiltatna_a_vuhanihoz_hasonlo_piacokat","timestamp":"2020. április. 15. 10:53","title":"Paul McCartney betiltatná a vuhanihoz hasonló piacokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség megfigyelései szerint egyértelműen látszik, hogy a kijárási korlátozások/tilalmak miatt kevesebb autós közlekedik az utakon.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség megfigyelései szerint egyértelműen látszik, hogy a kijárási korlátozások/tilalmak miatt kevesebb...","id":"20200416_kornavirus_jarvany_karanten_legszennyezes_europai_urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c86494-4e00-492b-b872-316c598d0bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_kornavirus_jarvany_karanten_legszennyezes_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. április. 16. 20:03","title":"Felére csökkent a légszennyezettség Európa legnagyobb városaiban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával látogatta meg a Felixet húsvét hétfőn. A tárca szerint csak az elviteles ételükért jöttek.","shortLead":"A 444.hu arról számolt be, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Alapjogokért Központ két igazgatójával...","id":"20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfdc497-cd62-48e3-b05d-5d93898b5e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b572a2cc-2aa6-4a52-8c0e-7d5a58d294c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_gulyas_gergely_felix_etterem_szantho_miklos_kijarasi_korlatozas_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 20:49","title":"Érdekes szereplőkkel tért be egy étterembe Gulyás Gergely a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]