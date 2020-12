Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az eddig hezitáló Momentum és LMP már közös listát akar. A Jobbik még nem döntött a közös listáról A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik. Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések A humorista már februárban utálta az évet, de aztán megszületett a második gyereke, amitől 2020 „kicsit olyan lett, mintha combnyaktörés közben nyernék a lottón". És a végére még szendvicsember is lett belőle. Kiss Ádám: 2020? Nem a kedvencem Különösebb feltűnés nélkül helyezték el a bocsánatkérő közleményt az író honlapján. Titokban és csak most kért bocsánatot Roald Dahl családja a szerző antiszemita kijelentéseiért Ismét incidensek törtek ki Párizsban a nemzetbiztonsági törvény vitatott passzusa és általában a szociális és szabadságjogok csorbítása elleni újabb tüntetésen. Országszerte mintegy száz városban tiltakoztak szombaton, egy nappal azután, hogy Emmanuel Macron államfő visszautasította, hogy az erőszak rendszerszintű a francia rendőrségen belül. Ismét zavargások törtek ki Párizsban Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz a kamaszokra vagy a fiatal huszonévesekre, mint a családosokra vagy nyugdíjasokra.

Ahhoz képest, hogy mára már minden korosztálynak van okostelefonja, egészen másként használják a készüléket és a rajta található alkalmazásokat. Négy korosztályt kérdeztünk arról, hogyan használják a telefonjukat a mai digitális korban, és egészen eltérő válaszokat kaptunk. Megkérdeztük, ki mit nyomogat olyan buzgón a mobilján! Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik. Hogyan lehet olcsón, áram nélkül fertőtleníteni a sebészeti eszközöket?