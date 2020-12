Hadat üzent a kiskereskedelmi láncoknak Lázár János, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos a Portfolio Csoport által szervezett Agrárszektor Konferencián – írja az Agrárszektor.hu. A lap szerint Lázár arról beszélt:

a kormány jövőbeli tervei között szerepel a külföldi kiskereskedelmi láncok kiszorítása is, amihez nyíltan protekcionista politikát fognak folytatni. Ebben offenzívnek kell lenni, mert kell, hogy legyen magyar nemzeti kiskereskedelem, a piac uralása saját érdek.

Arról, hogy valóban erre készül-e a kormány, a hvg.hu a Kormányzati Tájékoztatási Központnál érdeklődött. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a kormány nyílt harcot indít a külföldi kiskereskedelmi láncok ellen. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt közölte: ez is egyike azoknak a stratégiai ágazatoknak, amelyeknél kívánatos lenne a többségi magyar tulajdon. Ennek tudható be a differenciált kiskereskedelmi különadó és a plázastop is, előbbi extra terheket jelentett az ágazatnak, utóbbi pedig korlátozta a bővülés lehetőségeit. Az is nyílt titok volt, hogy a politika a CBA-nak kívánt kedvezni, ám a lánc alapítója, Baldauf László végül maga adta fel a harcot a versenyképesebb multik ellen, és a tulajdonában levő üzlethelyiségek közül többet ezeknek adott bérbe.

A többségi tulajdonról szóló álom azóta ködbe is veszett, sőt, ma már Mészáros Lőrinc tulajdonában is vannak olyan kereskedelmi ingatlanok, amelyekben SPAR vagy Aldi üzlet működik.

Lázár János az online konferencián egy másik témát is fejtegetett, ez pedig a magyar élelmiszeripar helyzete. A kormánybiztos szerint itt a soha vissza nem térő alkalom a magyar vidék és agrárium újratervezésére. Eredmények eléréséhez vagy szövetkezetekbe kell tömörülni, lengyel mintára, vagy meg kell erősíteni a magyar feldolgozóipart, hogy a magyar alapanyagokat magyar cégek dolgozzák fel, magyar vállalkozások csomagolják és magyar termékként kerüljön a boltokba. Lázár szerint ez a számok nyelvén annyit tesz, hogy 80 százalékra kell felemelni a magyar tulajdonú feldolgozóipart, a magyar termelésű élelmiszer fogyasztását és a nemzeti hozzájárulást.