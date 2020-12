Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7a59af9-58bf-4c58-a115-d5a5745dd98d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Varsóban tárgyalt Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettessel és Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Varsóban tárgyalt Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettessel és Mateusz Morawiecki...","id":"20201208_Orban_Varsoban_nagy_eselyunk_van_a_gyozelemre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a59af9-58bf-4c58-a115-d5a5745dd98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0503400d-77f1-4338-847b-0d95d5bd44e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Orban_Varsoban_nagy_eselyunk_van_a_gyozelemre","timestamp":"2020. december. 08. 21:15","title":"Orbán Varsóban: nagy esélyünk van a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","shortLead":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","id":"20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5779ce65-7056-4f2d-aab0-515523a808d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","timestamp":"2020. december. 08. 12:11","title":"Magyarországon a zöld rendszámos és sportos Cupra Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiküldetési irányelvvel kapcsolatos beadványról hozott ítéletet a testület.","shortLead":"A kiküldetési irányelvvel kapcsolatos beadványról hozott ítéletet a testület.","id":"20201208_Ujabb_fontos_ugyet_bukott_el_a_magyar_kormany_a_lengyelekkel_az_Europai_Birosagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a6bd87-b8d7-48c1-9c53-725619cbf121","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Ujabb_fontos_ugyet_bukott_el_a_magyar_kormany_a_lengyelekkel_az_Europai_Birosagon","timestamp":"2020. december. 08. 09:52","title":"Újabb fontos ügyet bukott el a magyar kormány a lengyelekkel az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae86768a-9fdf-496d-8657-910f59897794","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Kicsi vagy nagy, keskeny vagy széles sarok, színes vagy fekete, Manolo vagy Louboutin, nők tömkelege van oda a magas sarkú cipőkért. Elég csak a Szex és New York Carrie Bradshaw-jára gondolnunk, aki mániákusan vásárolta a tűsarkúkat, majd évekkel később jött csak rá, hogy egy lakás árát költötte a csodás lábbelikre.","shortLead":"Kicsi vagy nagy, keskeny vagy széles sarok, színes vagy fekete, Manolo vagy Louboutin, nők tömkelege van oda a magas...","id":"20201127_Noies_elegans_es_idonkent_rettento_fajdalmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae86768a-9fdf-496d-8657-910f59897794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643caf5a-0f8a-49dd-8c5e-be702fcb653b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Noies_elegans_es_idonkent_rettento_fajdalmas","timestamp":"2020. december. 08. 11:30","title":"Nőies, elegáns, és időnként rettentő fájdalmas – hogyan kezdődött és miért hordanak a nők magas sarkút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad0112-0bd5-4c8d-8461-c8e056db1c55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy a körforgalom közepén egy kéken világító, hatalmas medúza áll, ráadásul az egész egy óceán alatti alagútban van.","shortLead":"Nem elég, hogy a körforgalom közepén egy kéken világító, hatalmas medúza áll, ráadásul az egész egy óceán alatti...","id":"20201208_Tenger_alatti_autos_korforgalom_a_Feroer_szigetek_uj_turistalatvanyossaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad0112-0bd5-4c8d-8461-c8e056db1c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9668f7-d99b-4cbe-a6e8-0af3d1d0b13b","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Tenger_alatti_autos_korforgalom_a_Feroer_szigetek_uj_turistalatvanyossaga","timestamp":"2020. december. 08. 13:10","title":"Tenger alatti autós körforgalom a Feröer-szigetek új turistalátványossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek ellenére a korlátozásokat továbbra is érdemes fenntartani a Semmelweis Egyetem rektora szerint. ","shortLead":"Ennek ellenére a korlátozásokat továbbra is érdemes fenntartani a Semmelweis Egyetem rektora szerint. ","id":"20201208_merkely_koronavirus_plato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c0daa-4941-4a88-aaa4-cae058d0e575","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_merkely_koronavirus_plato","timestamp":"2020. december. 08. 10:50","title":"Merkely: Platófázisba ért a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását – jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 hétfő esti műsorában.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek...","id":"20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee986c63-c423-40b0-9fbd-fe11c4f2260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","timestamp":"2020. december. 08. 07:15","title":"Virológus: A vakcina meggátolja a súlyos tünetek kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha a kormány 20 százalékos béremelésről beszélt, a gyakorlatban ez csak 16,5 százalékot jelent az ápolóknak - írja a Népszava. A bérolló ezzel még nagyobbra nyílik az orvosok és a szakápolók között.","shortLead":"Noha a kormány 20 százalékos béremelésről beszélt, a gyakorlatban ez csak 16,5 százalékot jelent az ápolóknak - írja...","id":"20201208_egeszsegugy_beremeles_berfeszultseg_apolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2250a2b0-f5ce-4670-a63b-41bf89740c90","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_egeszsegugy_beremeles_berfeszultseg_apolok","timestamp":"2020. december. 08. 10:33","title":"Feszültséget okozott a béremelés az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]