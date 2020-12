Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"\"America is back\" - Joe Biden új külpolitikai doktrínát hirdetett meg. Ám lehet-e újra ugyanabba a folyóba lépni? És hogyan tudna sikeres lenni a világpolitikai porondra ismét aktív szereplőként visszatérő Egyesült Államok? Milyen új helyzethez kell alkalmazkodnia? Vélemény.","shortLead":"\"America is back\" - Joe Biden új külpolitikai doktrínát hirdetett meg. Ám lehet-e újra ugyanabba a folyóba lépni? És...","id":"202050_amerika_visszatert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc0041b-83a1-4d3c-9ed1-c6241bf9cbf8","keywords":null,"link":"/360/202050_amerika_visszatert","timestamp":"2020. december. 13. 13:30","title":"Amerika visszatér a világpolitikába - de nem pont úgy, ahogy elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hétfő délután háromnegyed egykor világszerte sokaknál elérhetetlenné vált a YouTube videómegosztó, a Gmail, az androidos Play áruház, a Google Drive tárhely, a Google Photos és majdnem minden más is a Google-nél. [Frissítés: Helyreállni látszanak a szolgáltatások.]","shortLead":"Hétfő délután háromnegyed egykor világszerte sokaknál elérhetetlenné vált a YouTube videómegosztó, a Gmail...","id":"20201214_youtube_leallas_nem_tolt_be_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73714e50-a9fc-470d-a12f-c5b0936c3f6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_youtube_leallas_nem_tolt_be_hiba","timestamp":"2020. december. 14. 12:52","title":"Hatalmas leállás volt a Google-nél: elérhetetlenné vált a YouTube, a Gmail és szinte minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy koronavírusos. ","shortLead":"Kiderült, hogy koronavírusos. ","id":"20201213_Rekasi_Karolyt_a_Baratok_kozt_forgatasarol_kuldtek_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7264ff-80cd-4a12-a35b-5203f6a1f629","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Rekasi_Karolyt_a_Baratok_kozt_forgatasarol_kuldtek_korhazba","timestamp":"2020. december. 13. 07:45","title":"Rékasi Károlyt a Barátok közt forgatásáról küldték kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99414a36-e88e-43b3-9776-fa3ac76d90df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Gyulakeszi és Káptalantóti között történt.","shortLead":"A baleset Gyulakeszi és Káptalantóti között történt.","id":"20201213_Karambol_Veszprem_megye_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99414a36-e88e-43b3-9776-fa3ac76d90df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5b53ca-7d1d-4f06-a903-d9ed0bd19a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Karambol_Veszprem_megye_tuzoltok","timestamp":"2020. december. 13. 16:31","title":"Frontális karambol volt Veszprém megyében, tűzoltók mentik a roncsokba szorultakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja a vezető német jobboldali lap.","shortLead":"A Szájer-féle botrány talált kincs volt az ellenzék számára, de hogy árt-e a Fidesznek, azt egyelőre nem tudni – írja...","id":"20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4732ab2c-dce9-45ff-87d8-07386840ac1c","keywords":null,"link":"/360/20201214_Amikor_a_bunbol_ereny_lesz__a_Szajerugy_nemet_konzervativ_szemmel","timestamp":"2020. december. 14. 08:15","title":"Amikor a bűnből erény lesz – a Szájer-ügy német konzervatív szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz egy online vitán, ahol egy ingatlan eladásáról volt szó. A polgármester szerint a teljes felvétel alapján kiderülne, hogy nem zsidózta le a vállalkozót, akiről szó volt a beszélgetésen.","shortLead":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz...","id":"20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62277cc-f8df-4241-9f38-7dfb2b63c588","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","timestamp":"2020. december. 14. 16:29","title":"Zsidózással vádolja a TV2 Baranyi Krisztinát, a polgármester perelni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","shortLead":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","id":"20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd5bcaa-7a70-4ba6-812f-65285f2b4827","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","timestamp":"2020. december. 13. 17:39","title":"Habsburg György lehet Magyarország párizsi nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százszázalékos táppénz, ingyen tesztek az önkormányzati dolgozóknak és 5000 forint a 65 éven felülieknek a XVIII. kerületben. A DK-s polgármester szerint elszabadultak az élelmiszerárak, ezért kell támogatástokat osztogatni.","shortLead":"Százszázalékos táppénz, ingyen tesztek az önkormányzati dolgozóknak és 5000 forint a 65 éven felülieknek a XVIII...","id":"20201213_5000_forintot_kapnak_az_idosek_karacsonyra_a_XVIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d967f1-8ab4-442a-bedd-dd763a6e3503","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_5000_forintot_kapnak_az_idosek_karacsonyra_a_XVIII_keruletben","timestamp":"2020. december. 13. 14:31","title":"5000 forintot kapnak az idősek karácsonyra a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]