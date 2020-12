Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokatlan idők járnak mostanság.","shortLead":"Szokatlan idők járnak mostanság.","id":"20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1cc4de-d0e8-411d-a42a-c28d6d7056b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","timestamp":"2020. december. 13. 18:05","title":"Ilyen sem gyakran fordul elő, egymás autóit reklámozza a Mercedes és a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68b4924-d225-4a5b-a1b6-1b9322ac51ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenöt perc tömény bénázás az idei évből.","shortLead":"Tizenöt perc tömény bénázás az idei évből.","id":"20201213_autos_videok_gyujtes_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68b4924-d225-4a5b-a1b6-1b9322ac51ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff392c5-5bac-4118-9e68-e6fdada08179","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_autos_videok_gyujtes_2020","timestamp":"2020. december. 13. 20:35","title":"Videón 2020 legnagyobb autós szerencsétlenkedései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c020d7-17ea-41af-8a24-df1d8e2dd69c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yiwu városának gigantikusan nagy piacán már nyáron lezajlott a karácsonyi szezon, a viszonteladók ekkor vásárolták fel az ünnepi időszakra a portékáikat. ","shortLead":"Yiwu városának gigantikusan nagy piacán már nyáron lezajlott a karácsonyi szezon, a viszonteladók ekkor vásárolták fel...","id":"20201214_A_vilag_karacsonyi_dekoracioinak_60_szazaleka_errol_a_kinai_piacrol_erkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c020d7-17ea-41af-8a24-df1d8e2dd69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eda502-eb56-4f9c-a529-e5bc6f98076e","keywords":null,"link":"/elet/20201214_A_vilag_karacsonyi_dekoracioinak_60_szazaleka_errol_a_kinai_piacrol_erkezik","timestamp":"2020. december. 14. 15:27","title":"A világ karácsonyi dekorációinak 60 százaléka erről a kínai piacról érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP) parlamenti csoportjából Deutsch Tamást, aki minősíthetetlen szavakkal illette a Néppárt frakcióvezetőjét, Manfred Webert.","shortLead":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP...","id":"20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86388a9c-be00-4489-ac06-25a3dfd52d08","keywords":null,"link":"/360/20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Süddeutsche-elemzés: Deutschnak és a Fidesznek mennie kell a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A különítmény tagjait azonosították, vannak köztük orvosok és vegyi fegyverekre szakosodott tudósok is.","shortLead":"A különítmény tagjait azonosították, vannak köztük orvosok és vegyi fegyverekre szakosodott tudósok is.","id":"20201214_Orosz_nemzetbiztonsag_Navalnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09473c02-37c0-4acd-b522-90b3016e6f38","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Orosz_nemzetbiztonsag_Navalnij","timestamp":"2020. december. 14. 19:07","title":"Spiegel: Nyolcfős különítményt küldtek Navalnij megmérgezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban, a PDSZ az EMMI-t vádolja ugyanezzel.","shortLead":"A minisztérium hangulatkeltéssel vádolta a szakszervezetet a COVID miatt kiesett munkajövedelmekkel kapcsolatban...","id":"20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce21159-5274-4f45-9a52-395330f5a5b7","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Emmi_PDSZ_tanar_tappenz","timestamp":"2020. december. 14. 10:50","title":"Az Emmi szerint minden rendben, a PDSZ nem talált olyan tanárt, aki megkapta volna a 100%-os táppénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös jelöltek.","shortLead":"Fekete-Győr András pártelnök szerint fontos, hogy a fiatalok is beleszólhassanak abba, hogy kik legyenek a közös...","id":"20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669196ca-c7a5-4f6e-bb48-745ee4bb469d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Momentum_elovalasztas_szavazas","timestamp":"2020. december. 13. 14:36","title":"Momentum: Azok is szavazhassanak az előválasztáson, akik 2022 májusában lesznek nagykorúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó hivatalos karrieroldalán jelent meg több budapesti pozíció.\r

","shortLead":"Az amerikai autógyártó hivatalos karrieroldalán jelent meg több budapesti pozíció.\r

","id":"20201215_tesla_allashirdetes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceb50bd-69d0-4848-aefa-172a02fbe591","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_tesla_allashirdetes_budapest","timestamp":"2020. december. 15. 10:58","title":"Már budapesti állásokat kínál a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]