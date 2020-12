Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol talál hiteles információt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol...","id":"20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe535da-708e-4ff8-b9be-626ca112192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","timestamp":"2020. december. 18. 08:33","title":"Fontos értesítés bukkan fel az Instagramon, ebben biztosan megbízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de733d5-80c6-41f9-8129-766a04cf4405","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és drogériák kivételével az üzletek is bezárnak szombattól.","shortLead":"Az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és drogériák kivételével az üzletek is bezárnak szombattól.","id":"20201217_Egesznapos_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3de733d5-80c6-41f9-8129-766a04cf4405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a78c94-f660-41de-9508-c27c971cdf43","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_Egesznapos_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Szlovakiaban","timestamp":"2020. december. 17. 05:18","title":"Egész napos kijárási tilalmat vezetnek be Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","id":"20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8367c3c6-e460-4634-93d6-eb406b8a8acf","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","timestamp":"2020. december. 16. 10:01","title":"Német rendszámú BMW-vel szúrták ki Selmeczi Gabriellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok, gasztronómia és egy csepp ünnepvárás: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 17. 15:30","title":"Hagyomány, egy apró csavarral: így teheti különlegessé az ünnepi menüt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a bejelentésében hozzátette, tudja, hogy ez az összesen 7500 teszt is kevés, de a szűrés biztosítása a kormány dolga lenne.","shortLead":"Karácsony Gergely a bejelentésében hozzátette, tudja, hogy ez az összesen 7500 teszt is kevés, de a szűrés biztosítása...","id":"20201217_karacsony_gergely_gyorsteszt_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9fe198-281c-46e5-8e68-e6a40e124e94","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_karacsony_gergely_gyorsteszt_budapest","timestamp":"2020. december. 17. 15:05","title":"Újabb 2500 ingyenes gyorstesztre jelentkezhetnek a fővárosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozót hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.","shortLead":"A vállalkozót hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.","id":"20201216_Megerositettek_hogy_orizetbe_vettek_Bige_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511f3657-8333-4c8d-81ab-36a552afd4b3","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Megerositettek_hogy_orizetbe_vettek_Bige_Laszlot","timestamp":"2020. december. 16. 13:06","title":"Megerősítették, hogy őrizetbe vették Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol köd és ónos szitálás is várható.","shortLead":"Néhol köd és ónos szitálás is várható.","id":"20201218_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66772950-09f2-4469-8890-f4c5581d182f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5c6cd0-4d10-4f08-a571-6dcb18b96f5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_idojaras","timestamp":"2020. december. 18. 05:22","title":"Marad a borongós idő, és ebben a péntek sem hoz újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nullához közelít az unió inflációja, de néhány, az eurózónán kívüli ország, közöttük Magyarország felhúzza.","shortLead":"A nullához közelít az unió inflációja, de néhány, az eurózónán kívüli ország, közöttük Magyarország felhúzza.","id":"20201217_eu_inflacio_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871fef70-6c1c-4cd5-94fe-ad0bc297dd03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_eu_inflacio_dragulas","timestamp":"2020. december. 17. 12:36","title":"Az EU második legnagyobb inflációja a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]