Egy kis útfelújítás Soltvadkerten, egy nagyobb Mórahalmon, megint egy másik Bugacon. A Magyar Közút országosan sok-sok ezer kilométernyi utat kezel és üzemeltet, munka pedig mindig van - és a hazai utak állapotát ismerve még sokáig lesz is.

A cég az útfelújítási, karbantartási munkákra közbeszerzéseken választja ki a megfelelőnek ítélt vállalkozókat. A menet már hosszú évek óta ugyanaz: először egy nagy, nyílt tendert írnak ki, amelyre bárki jelentkezhet, ezen választanak ki néhány céget, amelyek ezután egyesével, de már csak egymás közt újra versenyezhetnek a megbízásokért.

© Túry Gergely

Ezek között van olyan, amely csak néhány milliós tétel, de akadnak félmilliárdos összegű "altenderek" is.

Hasonló közbeszerzést legutóbb a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) bonyolított le, az Európai Unió pedig nem győzött ellene tiltakozni. Az EU legfőbb kifogása az volt, hogy ezzel a módszerrel lényegében előre felosztják a piacot, hiszen később más már nem kaphat megbízást. Legjobb tudomásunk szerint a Magyar Közút tenderei ellen nem emeltek kifogást, pedig azoknál is ugyanezt a módszert alkalmazzák.

A cég december elején hirdetett nyertest például a legutóbbi gigatenderén. A közbeszerzésből kiderül, a Magyar Közút csaknem 400 milliárd forintot (egészen pontosan 393,699 milliárd forintot) tervez a jövőben elkölteni útfelújításokra az ország 6 régiójában. A munkákra régiónként 1-1 nagy közbeszerzést írtak ki, a 6-ból 4-en pedig a Duna Aszfalt is befutott nyertesként.

Az Észak-Alföldi régió nyertesei: Duna Aszfalt Zrt., KE-VÍZ21 Zrt., Zemplénkő Kft., Strabag Kft. - 62,163 milliárd forint

A Dél-Alföldi régió nyertesei: Duna Aszfalt Zrt., Strabag Kft., Soltút Kft. - 62,163 milliárd forint

A Közép-Dunántúli, Közép-Magyarországi régió nyertesei: Duna Aszfalt Zrt., Colas Zrt., Soltút Kft. - 82,884 milliárd forint

A Nyugat-Dunántúli régió nyertesei: Duna Aszfalt Zrt., Strabag Kft., Colas Zrt. - 62,163 milliárd forint

Az Észak-Magyarországi régió nyertesei: Colas Zrt., Swietelsky Kft., HE-DO Kft. - 62,163 milliárd forint

A Dél-Dunántúli régió nyertesei: Strabag Kft., EuroAszfalt Kft., Soltút Kft. - 62,163 milliárd forint

A Duna Aszfalt által elnyert területeken a tenderek becsült értéke összesen 269,373 milliárd forint, a munkák pedig bőven a választások után érnek majd véget. A közbeszerzés által lefedett időszak ugyanis 2020-2024, ami annyit jelent, hogy egy esetleges kormányváltás után is ugyanezek a cégek versenghetnek majd egymás között a munkákért.

A Duna Aszfaltnak nemcsak ezért siker ez a tender, azért is, mert most 4 régióban sikerült nyernie. Az előző ugyanilyen közbeszerzésnél még "csak" kettőn futott be (akkor a szintén a cégcsoportba tartozó Hódúttal közösen). Az egyik a Dél-Alföldi régió volt, ahol rajtuk kívül még a Soltút-Euro Aszfalt konzorcium, valamint a Swietelsky nyert. A másik régió a Nyugat-Dunántúli volt, itt a Duna Aszfalt-Hódút páros mellett ugyancsak a Swietelsky nyert, valamint egy, a Strabag-cégekből álló konzorcium. Itt tehát ugyancsak három csoportosulás között oszlottak meg a munkák. Legalábbis elméletben.

Számításaink szerint ugyanis azokon a tendereken, amelyeken a Duna Aszfalt-Hódút páros is elindult, igen jó arányban meg is nyerte. Mintegy 200 altendert néztünk át, ezeken a Duna Aszfalt-Hódút volt az egyik versenyző, mellette pedig majdnem minden esetben ott volt a többi versenytárs is.

Összesen 57 milliárd forintnyi munkáról van szó, ennyire pályázott tehát a Duna Aszfalt-Hódút páros, ennek az összegnek pedig majdnem a 60 százalékát, összesen 33 milliárd forintot sikerült is megnyernie. A Strabag 9,6 milliárd forintnyi munkát tudott elhappolni a Duna Aszfalt elől, a Swietelsky 8,2 milliárd forintnyit, míg a Soltút-EuroAszfalt 6,4 milliárd forintnyit.

Ha tehát az arányok ugyanezek maradnak, akkor Szíjj cégénél méltán bonthatnak pezsgőt a közbeszerzés végén. Pénzben mindenesetre addig sem lesz hiány: a Duna Aszfalt 2019-ben 24,3 milliárd forint nyereséget termelt, bevétele közelítette a 160 milliárd forintot.

A cég Simicska Lajos Közgépének kapitulálása óta az első számú favorit az állami közbeszerzéseken, ezért is volt kínos, amikor kiderült, hogy a külügyminiszter, Szijjártó Péter Szíjj László luxusjachtján töltött a családjával több napot. Az azóta sem derült ki, hogy Szijjártónak erre honnan volt pénze, már ha maga fizette az utat. Kínosabb, ha nem, az ugyanis korrupciós kérdéseket vet fel, az átlag adózóban legalábbis, Polt Péter főügyész ugyanakkor elutasította az ezzel kapcsolatos feljelentést. Szerinte ugyanis mindez nem bűncselekmény.