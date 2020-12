Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A választható keresőmotorok között egy újabb megoldás is elérhető az Apple telefonjain, táblagépein, laptopjain.","shortLead":"A választható keresőmotorok között egy újabb megoldás is elérhető az Apple telefonjain, táblagépein, laptopjain.","id":"20201225_safari_bongeszo_ecosia_keresomotor_valasztasa_iphone_on_ios_14_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a6a7613-d5c0-4441-b00f-0ec23705a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551cf9ae-91cf-4864-91fb-549e40cb07b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_safari_bongeszo_ecosia_keresomotor_valasztasa_iphone_on_ios_14_3","timestamp":"2020. december. 25. 19:03","title":"Ha erre átvált az iPhone-ján, jót tesz vele a természetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae092f86-b45f-4ee8-83f8-54ad2bdb67e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“A rengeteg segélykérő telefonhívás, e-mail és üzenet azt jelzi számunkra, hogy ennél még sokkal több segítségre is szükség lenne az országban” – mondta az Ételt az Életért Alapítvány szóvivője.","shortLead":"“A rengeteg segélykérő telefonhívás, e-mail és üzenet azt jelzi számunkra, hogy ennél még sokkal több segítségre is...","id":"20201225_etelosztas_krisnasok_etelt_az_eletert_alapitvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae092f86-b45f-4ee8-83f8-54ad2bdb67e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e5e47-7cd9-40f9-9cad-ae5ab3bae462","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_etelosztas_krisnasok_etelt_az_eletert_alapitvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 25. 12:27","title":"Minden negyedik-ötödik ember a koronavírus következményei miatt áll sorba az ételosztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre tovább nő a zsarolóvírusok száma az ESET elemzése szerint. 