[{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","shortLead":"A volt first lady infantilis, hazafiatlan elnöknek nevezte Donald Trumpot.","id":"20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9993f1b2-1eff-4e79-ab45-139197c61b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelle_Obama_feltette_a_kerdest_mi_lett_volna_ha_a_capitoliumi_zavargok_feketek","timestamp":"2021. január. 08. 11:03","title":"Michelle Obama feltette a kérdést: mi lett volna, ha a capitoliumi zavargók feketék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok pusztulásának kockázata, amikor elhagyják a fészket. Ugyanakkor hosszabb maradás esetén nagyobb annak a rizikója, hogy egy fészekrabló kígyó vagy mosómedve az összes utódot elpusztítja. ","shortLead":"Az énekesmadarak fiókáit egy ideig a szüleik etetik és oltalmazzák. Számos esetben nő a még gyenge apróságok...","id":"202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6139e7-c4cc-4ab6-b233-b61db821b49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61361693-03a9-452d-ae96-2e4ebe51565a","keywords":null,"link":"/360/202101_madarfiokak_tulelese_menni_vagy_maradni","timestamp":"2021. január. 08. 10:00","title":"A madárszülők azért űzik el hamar fiókáikat, hogy legalább egy túléljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times vezércikke is szükségesnek tartja a távozó elnök felelősségre vonását, miután általa feltüzelt hívei megostromolták a Kongresszus épületét.","shortLead":"A New York Times vezércikke is szükségesnek tartja a távozó elnök felelősségre vonását, miután általa feltüzelt hívei...","id":"20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6002fbdf-fe43-4ee7-a9e8-0f898cbb7a20","keywords":null,"link":"/360/20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","timestamp":"2021. január. 07. 07:39","title":"Trump eltávolítását sürgeti a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb negatív rekord született a tengerentúlon.","shortLead":"Újabb negatív rekord született a tengerentúlon.","id":"20210106_korhaz_jarvany_amerika_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d3a31-a478-40c5-b8d3-7988a13b5e3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_korhaz_jarvany_amerika_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 21:53","title":"Egy nap alatt 130 ezer amerikai került kórházba a Covid-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","shortLead":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","id":"20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76087a6-4b8c-4143-bcc0-17e2bbf4be37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","timestamp":"2021. január. 07. 02:53","title":"24 órára kitiltották a Facebookról Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit a felületükön. A tiltás ideiglenes.","shortLead":"Mostanra a legfontosabb platformok mindegyike megtiltotta a leköszönő elnöknek, hogy közzé tegyen valamit...","id":"20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5c5cee-28ad-4a19-9eab-b3a42b663f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce575bb-c9bd-4d2a-9fa4-c9b3d6e159c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_snapchat_instagram_facebook_donald_trump_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 13:03","title":"A Snapchat és az Instagram is elnémította Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati elvonások miatt lesz kevesebb zöld kuka. ","shortLead":"A kormányzati elvonások miatt lesz kevesebb zöld kuka. ","id":"20210108_kevesebb_penz_kevesebb_kuka_fkf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5009d694-fba8-45f1-80e7-27df16beed84","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kevesebb_penz_kevesebb_kuka_fkf","timestamp":"2021. január. 08. 13:49","title":"Spórolni kényszerül az FKF Zrt., leszerelik a fővárosi kukák harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","shortLead":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","id":"202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde83bf-3281-4803-91f0-2614debd0373","keywords":null,"link":"/360/202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","timestamp":"2021. január. 07. 15:00","title":"A járvány miatt új platformon látható az Oscar-díjas Denys Arcand legutóbbi filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]