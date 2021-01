Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","shortLead":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","id":"20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf41cc-2b8f-4f0c-bae5-d2204d080c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 11. 13:09","title":"A szerbeknél jelezni lehet, ki melyik koronavírus-vakcinát szeretné választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","shortLead":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","id":"20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652619f-a2e9-400c-9ea3-87a8c76cb089","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","timestamp":"2021. január. 10. 19:47","title":"Egyre több amerikai törvényhozó támogatja a Trump elleni impeachment-eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f9f36a-2e3d-446c-bb72-cffb8d0d4c6e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy első blikkre normál akciókamerának tűnő kütyü, ami a moduláris felépítésnek köszönhetően akár 360 fokos panorámafelvételek készítésére is alkalmas. Teszten az utóbbi idők legizgalmasabb minikamerája.","shortLead":"Egy első blikkre normál akciókamerának tűnő kütyü, ami a moduláris felépítésnek köszönhetően akár 360 fokos...","id":"20210110_osszelegozhato_kamera_insta360_one_r_fenykepezo_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f9f36a-2e3d-446c-bb72-cffb8d0d4c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1487f26-9f56-4a6f-bf49-a5508b1e1050","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_osszelegozhato_kamera_insta360_one_r_fenykepezo_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 10. 20:00","title":"Összelegózható apró kamera: teszten az izgalmas Insta360 One R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ritka az olyan nap mostanában, amikor 100 alá csökken a koronavírusban elhunytak száma 24 óra alatt, de most ez történt. A többi adat is bizakodásra adhat okot. ","shortLead":"Ritka az olyan nap mostanában, amikor 100 alá csökken a koronavírusban elhunytak száma 24 óra alatt, de most...","id":"20210110_Friss_jarvanyadatok_100_alatt_a_napi_halalozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39f9964-0b4b-486e-aaf3-0b660958e929","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Friss_jarvanyadatok_100_alatt_a_napi_halalozas","timestamp":"2021. január. 10. 09:40","title":"Friss járványadatok: 100 alatt a napi halálozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be magát a koronavírus ellen.","shortLead":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be...","id":"20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69b7f54-cab7-41d8-8889-e8679a904933","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","timestamp":"2021. január. 11. 14:30","title":"50 nap intenzív osztály után üzeni a KDNP-s képviselő: Ennek a vírusnak a fele sem tréfa!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406","c_author":"HVG","category":"360","description":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és legérdekesebb eseményeit. Ki veszi kezébe a karmesteri pálcát az EU-ban, megkísérel-e kiszakadni Nagy-Britanniából Skócia, mivel lepheti meg a világot idén Szaúd-Arábia, Kuba, Hongkong vagy Barbados? ","shortLead":"Térképen jelölve, pontos dátumokkal szedtük össze az idei esztendő legfontosabb, legnagyobb változást hozó és...","id":"202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113c101a-d4c6-44a2-b3b6-9c0ccfe35406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53381f82-68d6-4379-ac3d-e46e8cfd4f32","keywords":null,"link":"/360/202101__biden_jon__merkel_megy__halasztott_esemenyek__mi_var_rank_2021ben","timestamp":"2021. január. 09. 16:00","title":"26 esemény, amelyre mindenképp figyelni érdemes 2021-ben – infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz néppárti tagságának felfüggesztése nem csak külpolitikai kérdés – mondja Grigorij Meseznikov.","shortLead":"A Fidesz néppárti tagságának felfüggesztése nem csak külpolitikai kérdés – mondja Grigorij Meseznikov.","id":"20210111_orban_viktor_elemzo_grigorij_meseznikov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d2e78-f67e-422f-82e6-1e617a3e0c11","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_orban_viktor_elemzo_grigorij_meseznikov","timestamp":"2021. január. 11. 11:35","title":"Szlovák elemző: \"Orbán Viktornak most például sokkal gyengébb pozíciója van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé ismét jelentősen romlott a levegőminőség a szálló por magas koncentrációja miatt, Miskolcon egészségtelen, Budapesten kifogásolható a minőség.\r

","shortLead":"Többfelé ismét jelentősen romlott a levegőminőség a szálló por magas koncentrációja miatt, Miskolcon egészségtelen...","id":"20210109_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db72ed7-420d-4626-8b17-2e76bb81b414","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Orszagszerte_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2021. január. 09. 15:20","title":"Országszerte romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]