[{"available":true,"c_guid":"ffc4e76f-bfe9-42fe-823c-f4bb537476a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól régi-új néven, minimálisan modernizált formában kapható az AvtoVAZ több évtizedes múltra visszatekintő terepjárója.","shortLead":"Mostantól régi-új néven, minimálisan modernizált formában kapható az AvtoVAZ több évtizedes múltra visszatekintő...","id":"20210112_szovjet_legenda_lecsendesitve_tert_vissza_a_jo_oreg_lada_niva_legend_avtovaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffc4e76f-bfe9-42fe-823c-f4bb537476a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9accd46-6fa2-4bf5-8ac8-78d28689ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_szovjet_legenda_lecsendesitve_tert_vissza_a_jo_oreg_lada_niva_legend_avtovaz","timestamp":"2021. január. 12. 06:41","title":"Velünk élő szovjet legenda: lecsendesítve tért vissza a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltatást biztosító cég azt állítja: ügyfeleik kérték őket arra, hogy tegyenek valamit a közösségi oldalak “elnyomása” ellen. A leköszönő elnököt azóta blokkolja a Twitter és a Facebook, hogy a washingtoni Capitoliumnál zajlott tüntetésben többen meghaltak.","shortLead":"A szolgáltatást biztosító cég azt állítja: ügyfeleik kérték őket arra, hogy tegyenek valamit a közösségi oldalak...","id":"20210112_donald_trump_facebook_twitter_tiltas_internetszolgaltato_halozat_blokkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3900ec91-6bb1-41af-b416-87c15a9b1062","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_donald_trump_facebook_twitter_tiltas_internetszolgaltato_halozat_blokkolas","timestamp":"2021. január. 12. 08:33","title":"Egy amerikai netszolgáltató blokkolja hálózatán a Facebookot és a Twittert, amiért azok kitiltották Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat folytatását az HBO Max jelentette be, a címe And Just Like That... lesz.","shortLead":"A sorozat folytatását az HBO Max jelentette be, a címe And Just Like That... lesz.","id":"20210111_szex_es_new_york_folytatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d807688-9ca9-4cc5-855f-d60b7834d642","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_szex_es_new_york_folytatas","timestamp":"2021. január. 11. 09:37","title":"Folytatást kap a Szex és New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki számára 2021. május 20.\r

","shortLead":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki...","id":"20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2e80f-73b2-4938-867e-b944324a303c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","timestamp":"2021. január. 11. 13:51","title":"A NAV idén is minden adózónak elkészíti az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ellenzéki kerületben is marad a bérlakás a volt fideszes polgármester szüleinek, a korlátozások fenntartásával előzné meg a harmadik hullámot Szlávik János, közben épp a hasonló korlátozások ellen tüntettek Prágában. ","shortLead":"Az ellenzéki kerületben is marad a bérlakás a volt fideszes polgármester szüleinek, a korlátozások fenntartásával...","id":"20210111_Radar360_Korlatozasokkal_elozne_meg_a_harmadik_hullamot_Szlavik_azonnal_elmozditanak_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c992dc77-ce8e-46d2-a3d8-1be184940011","keywords":null,"link":"/360/20210111_Radar360_Korlatozasokkal_elozne_meg_a_harmadik_hullamot_Szlavik_azonnal_elmozditanak_Trumpot","timestamp":"2021. január. 11. 08:05","title":"Radar360: Azonnal elmozdítanák Trumpot, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","shortLead":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","id":"20210112_onos_eso_kod_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551f7da-6da9-4486-adce-882e275e7097","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_onos_eso_kod_idojaras","timestamp":"2021. január. 12. 07:52","title":"Délelőtt ónos esőre és ködre figyelmeztetnek, éjjel jöhet a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95d2f71-26d5-4529-873c-dac460245805","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a CES technológiai show első napján rántotta le a leplet azokról az eszközeiről, amelyekkel az otthonunkat okosítanák fel.","shortLead":"A Samsung a CES technológiai show első napján rántotta le a leplet azokról az eszközeiről, amelyekkel az otthonunkat...","id":"20210111_samsung_ces_2021_hutoszekreny_robotporszivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95d2f71-26d5-4529-873c-dac460245805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9995231-adf7-4153-ba3a-6e8a4c9c8cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_ces_2021_hutoszekreny_robotporszivo","timestamp":"2021. január. 11. 16:03","title":"Hangszóró a hűtőn, kamera a porszívón: új okoseszközök jöttek a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új laptopjáról.","shortLead":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új...","id":"20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf54e70-4ffd-4010-9be2-fd5ad607c994","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","timestamp":"2021. január. 12. 11:03","title":"Bivalyerős laptopot mutatott be a Lenovo, itt az IdeaPad 5 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]