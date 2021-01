Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","shortLead":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","id":"20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f6e38f-98f7-47e8-bbb5-3dd373302702","keywords":null,"link":"/elet/20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","timestamp":"2021. január. 14. 17:18","title":"13 ezer kilométert utazott egy galamb az USA-ból Ausztráliáig, most megölhetik a fertőzésveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba0140-5c55-49c0-881e-f60122209541","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A piszkos politikai alkuval lezárt, gyilkosságokkal is járó 1876-os elnökválasztás emlékét ásták elő Donald Trump legádázabb hívei, hogy megkérdőjelezzék a Joe Biden nyilvánvaló győzelmét.","shortLead":"A piszkos politikai alkuval lezárt, gyilkosságokkal is járó 1876-os elnökválasztás emlékét ásták elő Donald Trump...","id":"202102__1876os_elnokvalasztas__kaosz_es_kompromisszum__mozgositas__elektori_adasvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bba0140-5c55-49c0-881e-f60122209541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864d956f-20ed-4c56-8d87-68a0b5b8125f","keywords":null,"link":"/360/202102__1876os_elnokvalasztas__kaosz_es_kompromisszum__mozgositas__elektori_adasvetel","timestamp":"2021. január. 15. 19:00","title":"Messze nem Trumpé volt az USA történetének legbotrányosabb elnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","shortLead":"Az FBI bejelentette, hogy már száz embert vettek őrizetbe a Capitolium ostroma miatt.","id":"20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635b6c62-0ec3-46ac-a44c-8c7d0f02ebad","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Pence_Nemzeti_Garda_Biden_beiktatas","timestamp":"2021. január. 15. 07:24","title":"Pence: A Nemzeti Gárda 21 ezer tagja fogja felügyelni Biden beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerekegyházán mutatták ki a vírust tojótyúkoknál.","shortLead":"Kerekegyházán mutatták ki a vírust tojótyúkoknál.","id":"20210114_BacsKiskun_megye_madarinfluenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11e2068-be14-4575-b52b-ff2a2aa4b374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_BacsKiskun_megye_madarinfluenza","timestamp":"2021. január. 14. 13:22","title":"Több mint 100 ezer tyúkot ölnek le Bács-Kiskun megyében madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csilek András szakorvos szerint nagyon rossz üzenete lenne az egyszeri pénzjuttatásnak.","shortLead":"Csilek András szakorvos szerint nagyon rossz üzenete lenne az egyszeri pénzjuttatásnak.","id":"20210114_infektologus__momentum_oltas_penz_csilek_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb284d30-1ce7-4c2a-bfc9-26339e3e5904","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_infektologus__momentum_oltas_penz_csilek_andras","timestamp":"2021. január. 14. 19:47","title":"Infektológus: Színtiszta demagógia oltásért pénzt ajánlani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17baf92-c0cf-44aa-8070-1346a75a051b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közös vállalatot hoz létre a kínai Geely és a tajvani Foxconn.","shortLead":"Közös vállalatot hoz létre a kínai Geely és a tajvani Foxconn.","id":"20210114_Osszeallt_az_Apple_tajvani_gyartoja_es_Kina_legnagyobb_autogyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e17baf92-c0cf-44aa-8070-1346a75a051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16194712-8d60-4e03-a049-8eba1b32501c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Osszeallt_az_Apple_tajvani_gyartoja_es_Kina_legnagyobb_autogyara","timestamp":"2021. január. 14. 15:13","title":"Összeállt az Apple tajvani gyártója és Kína egyik legnagyobb autógyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff808b38-86b9-42e0-8fc5-a9d3c6f3a24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG új televíziójának egyik különlegessége, hogy átlátszó. Van ugyanakkor egy ennél hangzatosabb tulajdonsága is.","shortLead":"Az LG új televíziójának egyik különlegessége, hogy átlátszó. Van ugyanakkor egy ennél hangzatosabb tulajdonsága is.","id":"20210114_agykeret_lg_televizio_ces_2021_oled_atlatszo_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff808b38-86b9-42e0-8fc5-a9d3c6f3a24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0725fe19-1f5d-4c07-9da3-33f33630d666","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_agykeret_lg_televizio_ces_2021_oled_atlatszo_kepernyo","timestamp":"2021. január. 14. 08:03","title":"Ágykeretből előbújó tévét fejlesztett az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A strasbourgi bíróság szerint elsősorban azzal van gond, hogy a hatáskörnek nincs korlátja. Magyarországon Békés és Somogy megyékben ma is érvényben van a fokozott rendőri ellenőrzés.","shortLead":"A strasbourgi bíróság szerint elsősorban azzal van gond, hogy a hatáskörnek nincs korlátja. Magyarországon Békés és...","id":"20210115_strasbourgi_birosag_magyar_helsinki_bizottsag_fokozott_rendori_ellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2b6e8-c17f-4d66-a500-bc4ab96d1864","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_strasbourgi_birosag_magyar_helsinki_bizottsag_fokozott_rendori_ellenorzes","timestamp":"2021. január. 15. 16:39","title":"Strasbourg szerint a fokozott rendőri ellenőrzés nemzetközi egyezményt sért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]