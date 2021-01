Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi beszámolójuknál.","shortLead":"Egy új javaslat szerint a svájci cégeknek 2021-től a klímavédelmet is figyelembe kellene venniük a pénzügyi...","id":"20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf93bb0-5ac6-48ae-83a3-6868d9b5b69f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_Svajcban_torveny_fogja_kotelezni_a_cegeket_a_klimavedelemre","timestamp":"2021. január. 14. 14:59","title":"Svájcban törvény kötelezheti a cégeket a klímavédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült egy készülékben megvalósítani mindkettőt. Kipróbáltuk.","shortLead":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült...","id":"20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a2f8ee-77f5-4c28-a773-14d6d02ec67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","timestamp":"2021. január. 13. 19:33","title":"Ez az androidos óra 4-5 napig nagyon okos, de ha kell, 45 napig is bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","shortLead":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","id":"20210114_Ho_MAV_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfe234-0e71-4822-a93d-ea61da1b5f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Ho_MAV_kozlekedes","timestamp":"2021. január. 14. 09:59","title":"Leesett a hó, több vonatot nem indított el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült Királyságban már 3 millió embert oltottak be. Börtönbe mehet Boldog István. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült...","id":"20210115_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa10a0c-0cea-4bc9-b4ed-d387033b79f3","keywords":null,"link":"/360/20210115_Radar360","timestamp":"2021. január. 15. 08:00","title":"Radar360: Jöhet a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Évről-évre kevesebbet kell pótdíjazniuk az ellenőröknek, 2020-ban ebben persze komoly szerepe volt a koronavírus-járvány is. ","shortLead":"Évről-évre kevesebbet kell pótdíjazniuk az ellenőröknek, 2020-ban ebben persze komoly szerepe volt...","id":"20210114_Potdij_bliccelo_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1e81c8-afa8-42f3-89bd-e1ad14cb2303","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Potdij_bliccelo_BKK","timestamp":"2021. január. 14. 13:16","title":"Közel 2,8 millió forintos pótdíjat fizetett egy bliccelő a BKK-nak tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eljáráshoz külön bunkert építettek. 900 tanút is meghallgatnak.","shortLead":"Az eljáráshoz külön bunkert építettek. 900 tanút is meghallgatnak.","id":"20210113_maffiaper_maffiozo_maffia_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1240803-e301-4ea1-9e75-af0b96ef42f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_maffiaper_maffiozo_maffia_olaszorszag","timestamp":"2021. január. 13. 21:56","title":"Több száz maffiózót állítanak bíróság elé Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","shortLead":"Jogerős ítélet született a határperben Neamt megye javára.","id":"20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da39bba-f9b1-4c90-9129-06cc305964df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089f2b0-52b8-4fe5-9cb0-563824ad6dc1","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_bekas_szoros_hargita_neamt_megye_birosag","timestamp":"2021. január. 14. 05:40","title":"Végleg elvették Hargitától a Békás-szorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84319d29-6059-495a-b7ac-765b9261dd62","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sosem jöttek még ki ilyen korán, már télen a Samsung tavaszi csúcsmobiljai – ez tény. És sosem voltak még ilyen jók – ezt ígéri a gyártó. Íme a Samsung Galaxy S21, a nagyobb S21+ és az S21 Ultra, ami a gyártó ígérete szerint mindennél (is) jobb.","shortLead":"Sosem jöttek még ki ilyen korán, már télen a Samsung tavaszi csúcsmobiljai – ez tény. És sosem voltak még ilyen jók –...","id":"20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84319d29-6059-495a-b7ac-765b9261dd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff76446-1a59-462e-ac75-c5695f111c5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_bemutato_specifikacio","timestamp":"2021. január. 14. 16:00","title":"16 GB RAM telefonban: megjött a Samsung eddigi legerősebb telefonja, az S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]