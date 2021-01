A vírus nem mindennapi helyzetet teremtett, nyáron újraindulhat a turizmus a remények szerint

– jelentette ki Guller Zoltán a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója január 11-én, a Facebookra feltöltött évindító videójában.

Mindez azért érdekes 9 nap elteltével, mert a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) kedden úgy reagált a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) a partnerek számára elküldött levelére, amelyben pünkösdi nyitást valószínűsítenek, hogy "alaptalan, felelőtlen rémhír". Ahogyan a KTK felidézi, a kormány valóban nem hozott olyan döntést, hogy a szigorú zárást fenntartják pünkösdig. Az egyelőre február 1-ig érvényes, azonban a kormányzati nyilatkozatok szerint enyhítésre a nagyobb arányú oltás után lehet csak számítani.

De a KTK rémhírező közleményéhez maga a turisztikai ügynökség is csatlakozott kedden este, ők is felelőtlen rémhírezve ítélték el a szállodás érdekvédő levelét, miközben napokkal előtte hasonló nyitási időszakot lőtt be az állami cég vezetője. Sőt még kedden délután is, amikor arra kértük az ügynökséget, hogy reagáljanak a szállodások által írt levélre, azt a választ adták: bíznak benne, hogy legkésőbb nyáron a teljes turizmus újraindul és ha a járványhelyzet engedi és a korlátozó intézkedések lehetővé teszik, a belföldi forgalom akár már hamarabb is indulhat.

Ráadásul nem csak Guller beszélt lehetséges nyári nyitásról, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is hasonlót emlegetett a január 14-i Kormányinfón. Az RTL azon kérdésére, hogy kell-e azzal számolniuk az embereknek, hogy az éttermek a szállodák és a múzeumok nyárig zárva maradnak, azt mondta, hogy "ma szerintem a nyár a reális, de legrosszabb forgatókönyv". A korábbi nyitást a miniszter az EU-n kívüli vakcinabeszerzésektől tette függővé, majd hozzátette,

ma felelősséggel ígérni csak azt lehet, amit a turisztikai ügynökség vezérigazgatója elmondott.

Hogy még nagyobb legyen a zavar a kérdésben, az MTÜ ominózus videója alatt az olvasható, hogy reményeik szerint áprilisban elindulhat az újranyitás.

Kedd estére a MSZÉSZ visszavonta a tájékoztatást, amiben a pünkösdi nyitásról írtak. Az MTI szerint közleményében Flesch Tamás, a szervezet elnöke ezt a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) aznapi cáfolatával indokolta.