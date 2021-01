Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 73 éves férfi nem valamelyik koronavírus-mutánst kapta el. A világon ez a harmadik ilyen eset.","shortLead":"A 73 éves férfi nem valamelyik koronavírus-mutánst kapta el. A világon ez a harmadik ilyen eset.","id":"20210121_koronavirus_nemet_ferfi_masodszor_belehalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583c9248-383b-4c24-85e0-de211d5b623b","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_koronavirus_nemet_ferfi_masodszor_belehalt","timestamp":"2021. január. 21. 11:10","title":"Kétszer kapta el a koronavírust egy német férfi, másodszorra belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második helyen zárt a magyar csapat a csoportjában a trieszti olimpiai kvalifikációs tornán.","shortLead":"A második helyen zárt a magyar csapat a csoportjában a trieszti olimpiai kvalifikációs tornán.","id":"20210121_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f429ba-2a80-4fa6-a5c3-673a8f49ea57","keywords":null,"link":"/sport/20210121_magyar_noi_vizilabda_valogatott_gorogorszag","timestamp":"2021. január. 21. 15:32","title":"Kikapott a görögöktől a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek és a vendéglátóhelyek. Miután a Kormányzati Tájékoztatási Központ és a Magyar Turisztikai Ügynökség is nekik ment ezért, visszavonták a tájékoztatójukat.\r

","shortLead":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek...","id":"20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176ccd76-98c6-4fcc-9044-506c80504ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 20. 05:52","title":"Visszavonta tájékoztatóját a szállodák és éttermek szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília hamarosan „információcsomagot” és oktatófilmet is küld a magyar háziorvosoknak a 89 éven felüliek beoltásáról.","shortLead":"Müller Cecília hamarosan „információcsomagot” és oktatófilmet is küld a magyar háziorvosoknak a 89 éven felüliek...","id":"20210121_Koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40679727-e55d-4c50-9ce1-650c1e1e3bec","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 21. 14:37","title":"Müller Cecília: Fontos lépést tettek a magyar vakcina fejlesztése felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok vezetőinek találkozói után a polgármesterek attól tartanak, a kormány több hatáskört elvon tőlük, abban pedig teljes az egyetértés, hogy a legnehezebb év most következik.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzetéről tartott konferenciát a Republikon Intézet. Kiderült, hogy a megyei jogú városok...","id":"20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d6a8dec-5320-4be4-9948-321df1c060b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea53428-83c4-4a9f-bbe4-f4708726e4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ellenzeki_polgarmesterek_republikon","timestamp":"2021. január. 21. 16:10","title":"2021-et kell kihúzni valahogy - Ellenzéki polgármesterek mutatták be a terveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem hallgatói önkormányzata egyhangúlag szavazta meg, hogy a szenátusban ülő tagjai támogassák a modellváltást. Közben az egyetem autonómiáját a magánosításról féltők petíciót indítottak.","shortLead":"Az egyetem hallgatói önkormányzata egyhangúlag szavazta meg, hogy a szenátusban ülő tagjai támogassák a modellváltást...","id":"20210121_egyetemi_modellvaltas_debreceni_egyetem_hok_szenatus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa19cc96-25dd-454e-b268-7a95a04965bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_egyetemi_modellvaltas_debreceni_egyetem_hok_szenatus","timestamp":"2021. január. 21. 12:55","title":"Teljes mellszélességgel a modellváltás mellé állt a debreceni HÖK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új csatorna indulásának ténye egy, az Origón csütörtökön megjelent cikkből derült ki, de hogy mi lesz rajta látható, az még titok.","shortLead":"Az új csatorna indulásának ténye egy, az Origón csütörtökön megjelent cikkből derült ki, de hogy mi lesz rajta látható...","id":"20210121_tevecsatorna_lifetv_media_vivantis_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949f682f-2fe9-4e2a-ba9b-7f9feec6dd0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_tevecsatorna_lifetv_media_vivantis_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix","timestamp":"2021. január. 21. 17:52","title":"Új tévécsatornát indít Mészárosné Kelemen Beatrix cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","shortLead":"Eredményes volt a Bahart közbeszerzése, egy felvidéki vállalat nyert.","id":"20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbee3e55-dd4d-48ab-b2b3-976af96bd7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3e2247-1f65-4416-8480-8c815faf8838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Komp_katamaran_kozbeszerzes_Balaton","timestamp":"2021. január. 21. 17:05","title":"5,7 milliárdért gyártanak új kompokat és katamaránokat a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]