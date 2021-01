Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen tanulságos. ","shortLead":"Tételesen átnéztük a Szerencsejáték Service elmúlt öt évi támogatási listáját, a kirajzolódó összkép meglehetősen...","id":"20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7b4a82-0d7a-404a-9193-9245831b4a43","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_szerencsejatek_service_tamogatas_rogan_fidesz_ner","timestamp":"2021. január. 27. 16:31","title":"Rogán Antal és köre külön kategória lehetne a Szerencsejáték Zrt. cégének támogatási listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c67b6-e130-43d0-b613-c8b67cc012d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília elmondta, hogy már 17 772 ember a második adag oltást is megkapta a Pfizer/BioNTech vakcinából.","shortLead":"Müller Cecília elmondta, hogy már 17 772 ember a második adag oltást is megkapta a Pfizer/BioNTech vakcinából.","id":"20210127_Operativ_torzs_korlatozas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952c67b6-e130-43d0-b613-c8b67cc012d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e71a1-83b1-4dc9-b2d6-8f0bab021df4","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Operativ_torzs_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 27. 13:05","title":"Operatív törzs: A kormány ma vizsgálja felül a korlátozások fenntartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet nem sikerült megmenteni.","shortLead":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet...","id":"20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f449764f-b65e-4c75-b154-9964cf3c5239","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","timestamp":"2021. január. 28. 08:12","title":"Fotókon az érdi baleset, ahol ketten vesztették életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Százhúsz év második legrosszabb demográfiai eredményét hozta 2020. Összesen 139 549 magyar halt meg – ilyen magas szám sem volt már 21 éve –, és ez 9946-tal magasabb az egy évvel korábbinál. Az is látszik, hogy tavaly szeptemberben ugrottak meg igazán a halálozási számok.","shortLead":"Százhúsz év második legrosszabb demográfiai eredményét hozta 2020. Összesen 139 549 magyar halt meg – ilyen magas szám...","id":"20210129_demografia_nepesseg_fogyas_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310ebac1-f59c-44c2-82c0-a4a2f4552828","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_demografia_nepesseg_fogyas_ksh","timestamp":"2021. január. 29. 09:11","title":"KSH: hiába nőtt a születésszám 2020-ban, a halálozási adatok a legrosszabb éveket idézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b0ed42-f743-4cf1-84f2-f8413e94eb35","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közel harminc százalékkal esett vissza a termelésük az elmúlt évben.","shortLead":"Közel harminc százalékkal esett vissza a termelésük az elmúlt évben.","id":"20210128_A_80as_evek_koszont_vissza_az_angol_autoiparban_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b0ed42-f743-4cf1-84f2-f8413e94eb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3da81fe-687e-4cdb-a664-0c28c9b9e822","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_A_80as_evek_koszont_vissza_az_angol_autoiparban_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetnek","timestamp":"2021. január. 28. 07:51","title":"A 80-as évek jött vissza az angol autóiparban, de ennek egyáltalán nem örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Arról áprilisban döntenek, hogy lehetnek-e nézők az Európa-bajnokságon.","shortLead":"Arról áprilisban döntenek, hogy lehetnek-e nézők az Európa-bajnokságon.","id":"20210127_uefa_eb_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87559190-5167-43ec-88db-35f213bfe44a","keywords":null,"link":"/sport/20210127_uefa_eb_foci","timestamp":"2021. január. 27. 19:00","title":"Ragaszkodik az UEFA ahhoz, hogy az eredeti helyszíneken tartsák az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium most erősítette meg, hogy Orbán Gáspár volt a brit elitakadémia egyik magyarja.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium most erősítette meg, hogy Orbán Gáspár volt a brit elitakadémia egyik magyarja.","id":"20210127_orban_gaspar_elitakademia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee960fbf-2947-4ee0-8c6f-d9d78a414ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_orban_gaspar_elitakademia","timestamp":"2021. január. 27. 15:22","title":"A minisztérium cáfolja, hogy Orbán Gáspár HM-ösztöndíjasként került az elitakadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ám az még jó ideig nem használható érdemben.","shortLead":"Ám az még jó ideig nem használható érdemben.","id":"20210127_Atvette_az_allam_a_trieszti_kikotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b9861-3a5b-4d24-9975-f6aed3a9f23d","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_Atvette_az_allam_a_trieszti_kikotot","timestamp":"2021. január. 27. 10:58","title":"Az állam átvette a trieszti kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]