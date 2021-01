Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f410c-f22d-46c4-a6a3-4741330acd09","keywords":null,"link":"/360/20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","timestamp":"2021. január. 30. 16:30","title":"A szovjet tisztek nem vágynak a rubelövezetbe – 1991. február 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643b429a-2b65-4cac-9cd6-7d81cad17df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondhatni több minőségi kategóriát átugrottak a csapatszállító kisbusszal. ","shortLead":"Mondhatni több minőségi kategóriát átugrottak a csapatszállító kisbusszal. ","id":"20210129_Ha_egy_Ford_Transit_lehet_tulzo_akkor_ez_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643b429a-2b65-4cac-9cd6-7d81cad17df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32e8202-ee66-4849-9b7a-3848fa02e19d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Ha_egy_Ford_Transit_lehet_tulzo_akkor_ez_az","timestamp":"2021. január. 29. 12:48","title":"Ha egy Ford Transit lehet túlzó, akkor ez a tuningolt változat mindenképp az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A sosem látott helyzetek és az azokhoz való alkalmazkodás éve volt 2020 – foglalta össze tavalyi évét a Budapesti Közlekedési Központ.","shortLead":"A sosem látott helyzetek és az azokhoz való alkalmazkodás éve volt 2020 – foglalta össze tavalyi évét a Budapesti...","id":"20210129_bkk_25_milliard_minusz_koronavirus_menetdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62d7edf-d0d8-4808-921c-9b7b31456c04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_bkk_25_milliard_minusz_koronavirus_menetdij","timestamp":"2021. január. 29. 18:23","title":"Csak a menetdíjakon 25,5 milliárd forintot bukott a BKK tavaly a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364df574-0d97-42a6-90eb-19a9ed1b74c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jövő hét pénteken vegyen fel vastag pulóvert, és tekerje csak egy kicsivel lejjebb a fűtést.","shortLead":"Jövő hét pénteken vegyen fel vastag pulóvert, és tekerje csak egy kicsivel lejjebb a fűtést.","id":"20210129_vastag_pulcsis_nap_magyarorszag_futes_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=364df574-0d97-42a6-90eb-19a9ed1b74c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679b8fb-e6fb-4ab7-a5ba-53bad797fd23","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_vastag_pulcsis_nap_magyarorszag_futes_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. január. 29. 18:42","title":"Törődik a környezettel? Húzzon vastag pulcsit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950f5c86-9418-4b1c-b172-55594f45c0f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai hajszárítók kínálatát látva azt hihetnénk, hogy egy ilyen készülékbe már nem is lehet túl sok innovációt vinni, azonban a területen immár több mint 80 éve jelenlévő Panasonic rácáfol e vélekedésre.","shortLead":"A mai hajszárítók kínálatát látva azt hihetnénk, hogy egy ilyen készülékbe már nem is lehet túl sok innovációt vinni...","id":"20210129_panasonic_nanoe_hajszarito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950f5c86-9418-4b1c-b172-55594f45c0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3f8d0d-39ea-46c5-b96f-22d499f8bc74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_panasonic_nanoe_hajszarito","timestamp":"2021. január. 29. 12:03","title":"Itt az újfajta hajszárító: gyorsabb, kíméletesebb hajszárítást ígér a Panasonic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi köze a jogállamiságnak a vírushoz és az egészségünkhöz? A HVG ügyvédje szerint nagyon is sok. ","shortLead":"Mi köze a jogállamiságnak a vírushoz és az egészségünkhöz? A HVG ügyvédje szerint nagyon is sok. ","id":"20210129_NehezPosony_Kata_A_Jogallam_esete_a_vakcinaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bae7415-0017-41ef-b04f-df726cffae14","keywords":null,"link":"/360/20210129_NehezPosony_Kata_A_Jogallam_esete_a_vakcinaval","timestamp":"2021. január. 29. 13:00","title":"Nehéz-Posony Kata: A jogállam esete a vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb3ee8f-fe26-41dd-ab71-5c81b68b8261","c_author":"Kádár Tamás","category":"360","description":"A vendéglátósoknak, a művészeknek, a rendezvényszervezőnek és a fesztiválszervezőnek is elege van, írja szerzőnk. Nem csak munkahelyek szűnnek meg, de ezután félő, hogy nem marad kultúra és elfogynak az együttlét terei. Vélemény. ","shortLead":"A vendéglátósoknak, a művészeknek, a rendezvényszervezőnek és a fesztiválszervezőnek is elege van, írja szerzőnk. Nem...","id":"20210130_Kadar_Tamas_Ha_az_allam_nem_segit_nem_lesz_buli_zene_szinhaz_es_utana_vacsora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efb3ee8f-fe26-41dd-ab71-5c81b68b8261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644c9736-2df4-4afa-8adc-3035c1e56d89","keywords":null,"link":"/360/20210130_Kadar_Tamas_Ha_az_allam_nem_segit_nem_lesz_buli_zene_szinhaz_es_utana_vacsora","timestamp":"2021. január. 30. 11:00","title":"Kádár Tamás: Ha mind elmegyünk kapálni, kevesebb lesz az ország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt. ","shortLead":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult...","id":"20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e681373-5ae6-4760-9efd-cc2460e85e40","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","timestamp":"2021. január. 30. 18:31","title":"Meghalt a The Animals gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]